NVIDIA no descarta lanzar una RTX 2080 TI Super

Cuando hablamos de las RTX 20 serie Super vimos que NVIDIA tenía previsto lanzar un total de tres modelos: la RTX 2060 Super, la RTX 2070 Super y la RTX 2080 Super. Las dos primeras fueron anunciadas el 2 de julio y están disponibles desde el pasado día 9, y la tercera llegará al mercado el próximo 23 de julio.

Sin embargo, no debemos olvidar que también hicimos referencia a la RTX 2080 TI Super, una tarjeta gráfica tope de gama con la que NVIDIA podría subir el listón, ¿pero realmente necesita dar este paso? La respuesta es un no rotundo, ya que AMD no tiene nada ahora mismo capaz de competir con la RTX 2080 TI, pero podría dar una sorpresa durante la primera mitad de 2020 gracias a Navi 20, un núcleo gráfico que la compañía de Sunnyvale utilizará en sus tarjetas gráficas Radeon de nueva generación dirigidas al sector de gama alta.

Como hemos dicho en otras ocasiones esa generación podría estar capitaneada por una Radeon RX 5950 XT con 5.120 shaders, 320 unidades de texturizado y 128 unidades de rasterizado, unas especificaciones impresionantes que deberían permitirle superar sin problemas a la RTX 2080 TI. Sería, en ese escenario, cuando la versión Super de esta última empezaría a tener sentido.

El caso es que no tenemos una fecha concreta de lanzamiento y en una reciente entrevista Jeff Fisher, jefe de la unidad de negocio PC de NVIDIA, ha dicho que «podrían no lanzar una RTX 2080 TI», una respuesta que confirma, si leemos entre líneas, que dicha tarjeta gráfica es un as bajo la manga que solo utilizarían en caso de que fuese necesario para responder a AMD.

Sé lo que estáis pensando, ¿y por qué lanzar una revisión de la RTX 2080 TI? Pues muy sencillo, el hecho de que NVIDIA contemple la RTX 2080 TI Super como una respuesta a AMD en la primera mitad de 2020 sugiere que Ampere, su próxima arquitectura gráfica, no estaría lista para esa fecha.

Tiene sentido, al fin y al cabo las RTX serie 20 no se están vendiendo al ritmo esperado y lo último que quiere el gigante verde es lanzar una nueva generación de tarjetas gráficas manteniendo una gran cantidad de stock acumulado de la anterior, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de exceso de stock de la serie GTX 10 que todavía arrastra.