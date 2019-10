El mercado mundial de PCs, incluidos equipos de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo, creció un 4,7% interanual en el tercer trimestre de 2019, según los datos ofrecidos por la firma de análisis Canalys.

Es el mayor crecimiento del mercado mundial de PCs desde 2012. Unos «brotes verdes» bienvenidos después de una caída que parecía no tener fin aunque conviene tomarlos con prudencia ya que tienen circunstancias especiales que pueden no repetirse los próximos trimestres.

La consultora habla de un aprovisionamiento masivo realizado por los grandes fabricantes como uno de los motivos de la subida. El objetivo sería cubrirse contra otra ronda de aranceles programada por Trump para entrar en vigencia antes del 15 de diciembre. Serán gravados portátiles y tablets fabricados en China por un valor de 37.000 millones de dólares.

Canalys también atribuyó el crecimiento a circunstancias menos inusuales, como las migraciones a Windows 10 ante el final del soporte de Windows 7 y el almacenamiento de inventario estacional para las vacaciones navideñas, las más potentes en ventas de todo el año para el canal minorista.

Por fabricantes, Lenovo y HP siguen a la cabeza mundial en ventas con gran subida en este trimestre. Dell completa el pódium y el trío acapara el 63% de todas las unidades vendidas, confirmando la tendencia de concentración que hemos visto los últimos años. Apple, a gran distancia de los anteriores, es el cuarto, mientras que Acer completa el top-5.

Mercado mundial de PCs: mejora, pero…

Recalcando la prudencia ante estos datos, recordad que los 70,8 millones de unidades totales entregadas que cita Canalys están muy lejos de las ventas de tres dígitos que registraba el mercado mundial de PCs a comienzos de la década. Quizá no volvamos a ver esos datos, pero sí al menos sí frenar una sangría que dura ya demasiado tiempo.

El problema es que el cliente del PC (al igual que el de smartphones) “aguanta” cada vez más sus PCs a pesar que nunca ha habido más y mejor oferta de equipos informáticos. Por otro lado, las circunstancias especiales del trimestre parecen responsables de los datos y no una recuperación real.

Sí conviene recordar un mercado de componentes, periféricos y accesorios que no se cuentan en estos listados de equipos nuevos y que suponen un aporte de ingresos muy importante para todo el sector informático. No hay datos precisos de las grandes consultoras, pero sabemos que este segmento se mueve (y mucho) a medida que los usuarios apuestan por actualizan sus equipos (y no comprar nuevos) reemplazando discos duros con SSD, aumentando la cantidad de RAM, mejorando la tarjeta gráfica, comprando un nuevo monitor o saltado de plataforma con CPU y placa base nueva.