PlayStation 5: Su precio máximo debe ser de 500 euros

¿Cuál es el precio máximo que estará dispuesto a pagar la gente por una PlayStation 5 cuando sea lanzada al mercado? La mejora a nivel de hardware hará que, al menos en un principio, las consolas next gen cuesten una cantidad que posiblemente no sea asumible por todos los bolsillos, algo a lo que suma la posibilidad de entrar en un terreno en el que no merezcan la pena frente al PC.

Sony ha confirmado que PlayStation 5 verá la luz en las navidades de 2020 (aunque esto puede cambiar) y que tendrá soporte para trazado de rayos, la tecnología que permite mejorar de forma notable el acabado de la iluminación y los reflejos de luz en los juegos y que ha sido fuertemente impulsada por NVIDIA mediante las RTX 20. La mejora del hardware a nivel general frente a la generación anterior y la inclusión de tecnologías recientes amenazan el buen estreno comercial de PS5.

Según diversas encuestas recogidas por NotebookCheck, parece que el usuario no estará dispuesto a pagar más de 500 euros por una PlayStation 5 en el momento de su estreno. En una encuesta realizada por el sitio web alemán CHIP.de en el que participaron 5.800 personas, el precio máximo mayoritario señalado fue de 600 euros, mientras que en la edición portuguesa de Eurogamer, en una encuesta en la que participaron 2.834 personas, el 77,9% se decantó por el precio de 499 euros. Los distintos resultados pueden deberse a la diferencia en el nivel de vida de ambos países, ya que el poder adquisitivo de los alemanes es superior al de los portugueses. Por su parte, el 45% de los participantes en la encuesta de Push Square respondieron que prefieren un precio de entre 400 y 500 dólares, seguidos por los que estaban dispuestos a pagar entre 500 y 600 euros, que resultaron ser el 39%.

A Sony le conviene lanzar PlayStation 5 a un precio mínimamente razonable para que las ventas empiecen con buen pie. Sin embargo, es importante tener en cuenta que muchos de los factores que influirán en el precio dependen de AMD, que aporta la base tecnológica tanto de esta consola como de Xbox Scarlett. De momento una tienda ha puesto la PlayStation 5 a 499,99 euros, lo que se ajusta a los intereses de la compañía japonesa.

En los últimos tiempos hemos visto cómo el hardware e incluso los sistemas operativos han perdido protagonismo frente a los ecosistemas, así que lo importante para Sony y Microsoft no es tanto el sacar mucho margen por cada consola vendida como el software y los servicios.