NVIDIA remasterizará más juegos con trazado de rayos

Hace apenas un par de meses NVIDIA nos sorprendía con la adaptación de varios juegos a la nueva tecnología de gráficos mejorados mediante el trazado de rayos, con la remasterización del clásico Quake II o el enorme cambio de Minecraft, y la adaptación de algunos títulos más actuales como Control o Call of Duty: Modern Warefare.

Sin embargo, se acaba de dar a conocer que la compañía está ya trabajando en una colaboración más profunda con Lightspeed Studios, responsables de la remasterización de Quake II RTX y los ports a Android de otros juegos como Half-Life 2 o Super Mario Galaxy, para emprender un programa centrado en la remasterización RTX de juegos.

De esta manera la compañía estaría buscando claramente aumentar las ventas de su familia de tarjetas gráficas GeForce RTX 20, agilizando el proceso de los propios desarrolladores, y forzando el salto a esta nueva generación de gráficos realistas.

Sin embargo, y aunque las primeras muestras nos dejan con unos cambios más que notables en la calidad gráfica, al saltarse la aprobación de las desarrolladores cabe esperar que al activar el trazado de rayos en los juegos más nuevos podamos experimentar aluna caída en los FPS.

Dicho esto, por el momento la única información oficial de parte del fabricante de GPU’s es la próxima llegada de un juego «que conoces y amas«, que si bien resulta bastante difusa y abierta a interpretaciones, resulta bastante prometedora.

Y es que el hecho de optar por títulos clásicos supondría una mayor facilidad a la hora de optimizar el rendimiento de los mismos.

Así pues, si bien a título personal me encantaría ver una versión mejorada de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el hecho de que la próxima generación de consolas PS5 y Xbox Scarlett ya hayan confirmado su compatibilidad con el trazado de rayos nos hace pensar que posiblemente los títulos se centren en los clásicos de Sony y Microsoft.

Y vosotros, ¿qué juegos os gustaría ver remasterizado y compatible con el trazado de rayos?