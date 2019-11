Firefox bloqueará las huellas digitales por defecto

Por más que lo intenta Mozilla, Firefox no puede competir con Chrome en velocidad y rendimiento. Se tiene que conformar con seguir lo más de cerca posible a su rival, que no es poco. Pero sí puede competir en otros aspectos y la protección de la privacidad se ha convertido en un caballo de batalla tan inesperado como agradecido, muy a pesar de mantener a Google como motor de búsqueda predeterminado.

Así, cuando apenas queda una semana para que llegue Firefox 71, ya se habla de lo que traerá su próxima versión y la privacidad vuelve a ser un punto clave. En concreto, Firefox 72 activará por defecto el bloqueo de fingerprinters, una técnica de rastreo sinuosa con la que crear huellas digitales del usuario capaz de identificarle a partir de datos técnicos del equipo y el sistema a priori anónimos.

La novedad, no obstante, no es la inclusión de esta característica, sino su activación por defecto, un paso importante porque son muchos los usuarios que no se toman la molestia de revisar a fondo las preferencias de seguridad del navegador. De hecho, el bloqueo de fingerprinters se integró en Firefox 67 junto con el de criptomineros, pero hay que activarlo a mano, bien seleccionando el modo de protección estricto o el personalizado.

Con esta serán ya cinco las protecciones predeterminadas que ofrecerá Firefox, incluyendo rastreadores sociales, cookies de rastreo entre sitios, rastreo de contenido en ventanas privadas, criptomineros y el que nos ocupa, las huellas digitales. Y ojo, porque aun cuando todas estas protecciones bloqueen también la publicidad, no son específicos para eso ni reemplazan a conocidos bloqueadores tipo Adblock, aunque el usuario medio no debería necesitar más.

Por otro lado, pasarse bloqueando cosas puede mermar considerablemente la experiencia al navegar por Internet, llegando incluso a romper la funcionalidad de páginas web. En el equilibrio está la virtud, se suele decir.

Si te interesa el tema y conocer todo lo que está haciendo Firefox al respecto, no dejes de leer lo que trajo Firefox 70, porque pocas versiones han implementado más novedades relacionadas con la seguridad y privacidad, del informe de protecciones de la privacidad a Firefox Monitor y otras. Y no parece que vayan a parar ahí, porque Internet no da tregua.