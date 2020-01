CES 2020. Concept Orion ha sido una de las novedades más interesantes de todas las que ha presentado Corsair en el conocido evento de Las Vegas. Estamos ante un chasis que tiene una línea prácticamente idéntica al Corsair iCUE 465X RGB, pero que como podemos ver en las imágenes se diferencia de aquél por integrar un completo conjunto de iluminación LED RGB en los cristales templados.

El efecto que ha conseguido Corsair con esa iluminación LED RGB integrada en los cristales templados de Concept Orion es realmente bueno, ya que como podemos apreciar las tiras ofrecen una luz intensa y de alta calidad, pero al mismo tiempo quedan perfectamente disimuladas. Esto ha sido posible gracias a la utilización de la tecnología Capellix, que ofrece iluminación de alta calidad con un consumo y un tamaño muy contenidos. Como recordarán muchos de nuestros lectores esta tecnología ya ha mostrado su mejor cara en diferentes productos de Corsair, como las memorias Corsair Dominator Platinum RGB y el teclado Corsair K57 RGB Wireless.

Para dar forma a este sistema de iluminación LED RGB Corsair ha utilizado tiras totalmente transparentes que suman un total de 150 diodos LED Capellix, distribuidos de manera uniforme por cada una de las partes de cristal templado del chasis. Todas esas tiras comunican con un Light Node Pro o un Commander Pro para ofrecer una integración plena en iCUE, lo que significa que es posible controlar de forma individual cada uno de esos 150 diodos.

Las posibilidades que esto ofrece son muy interesantes, sobre todo ahora que la iluminación inmersiva está viviendo una etapa de popularidad creciente. Un sistema de iluminación de este tipo aportaría un gran valor a la hora de personalizar nuestro PC, pero también de cara a disfrutar de una experiencia más inmersiva en juegos.

Por desgracia solo se trata de un proyecto y Corsair no tiene intención de lanzarlo al mercado, al menos a corto plazo. El motivo que han dado es muy sencillo, aunque resulta una propuesta innovadora su implementación es complicada, y esto se traduce en un coste elevado. Hablamos de unos 100 dólares-euros aproximadamente, una cifra que podría ser razonable para un usuario con un presupuesto alto, pero que queda un tanto alejada de las posibilidades de un usuario medio.

Con todo es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que no vayamos a ver un producto con esta tecnología a medio o a largo plazo, esa es una puerta que Corsair no ha cerrado de manera definitiva.

Más información: Hardware.info.