Desde hace ya unos meses se comenzaron a acumular los rumores sobre la fecha para la presentación oficial de la PS5, centrándose principalmente en este mes de febrero. Y es que con todos los detalles principales de la consola ya adelantados, tan sólo nos queda por conocer el diseño, fecha definitiva, y precio de PS5 para su lanzamiento final.

Sin embargo, este último parece ser el detalle más difícil a que se está enfrentando Sony, y el principal motivo de que todavía no conozcamos su consola.

Y es que la compañía japonesa no sólo no ha decidido todavía el precio de PS5, que según las últimas declaraciones de Hiroki Totoki, jefe de financias del grupo en la presentación de resultados de 2019, buscaría «una transición agradable» para los usuarios que realicen el cambio desde la PS4, o lo que es lo mismo, un precio no tan diferenciado como el que vimos con el salto generacional de las anteriores consolas.

De hecho, lo más probable es que la PS5 llegue con un precio por debajo de sus costes de fabricación, apostando la compañía por recuperar estos ingresos a través del resto de servicios y la venta de videojuegos posterior.

Pero la polémica tampoco acaba aquí. Los últimos rumores especulan ahora con que Sony está esperando al anuncio oficial de las Xbox Series X para fijar su precio final, buscando así no perder el factor competitivo con estas.

Por desgracia, los detalles de la consola de Microsoft parecen todavía menores, pudiendo incluso llevarnos a los meses de verano, y las ya recurrentes ferias paralelas a la celebración del E3.

Todo lo que sabemos de PS5 hasta la fecha

Como bien decíamos antes, cada vez son menos las incógnitas de la próxima generación de consolas, con el adelanto casi completo de las especificaciones finales de la PS5, y varios bocetos con los posibles diseños finales de la misma:

Procesador Zen 2 semipersonalizado con 8 núcleos y 16 hilos funcionando a 3,5 GHz con todos sus núcleos activos.

con todos sus núcleos activos. GPU Radeon RDNA 2 con 40 CUs (unidades de computación) a 2 GHz, lo que significa que tendrá 2.560 shaders (10,25 TFLOPs de potencia).

(10,25 TFLOPs de potencia). Soporte de sombreador de tasa variable, FP16 de doble tasa y hardware dedicado a la aceleración de trazado de rayos.

16 GB de memoria GDDR6 unificada sobre un bus de 256 bits (compartida como RAM y VRAM) con un ancho de banda de 512 GB/s.

sobre un bus de 256 bits (compartida como RAM y VRAM) con un ancho de banda de 512 GB/s. 4 GB de DDR4 para sistema operativo y aplicaciones (PS4 Pro tiene 1 GB de DDR3 para este fin) unida a un chip RISC que gestiona las unidades de almacenamiento.

para sistema operativo y aplicaciones (PS4 Pro tiene 1 GB de DDR3 para este fin) unida a un chip RISC que gestiona las unidades de almacenamiento. SSD PCIE de alto rendimiento con 1 TB de capacidad y HDD de 1 TB a 7.200 RPM coordinados por dicho chip RISC.

Además del ya reconocible prototipo para desarrolladores en forma de V (el número cinco romano), recientemente se han filtrado algunos posibles diseños que, a falta de la confirmación oficial de la compañía japonesa, parecen ser los más viables para la nueva consola.

Y es que si de verdad Sony está buscando minimizar el precio de PS5, no sería de extrañar que nos encontremos con un diseño muy similar que aproveche parte del armazón original de su predecesora.