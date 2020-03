Call of Duty: Warzone será un Battle Royale gratuito

Hace un par de años vimos cómo Activision trataba de hacerse un hueco dentro del exitoso género de los battle royale, con la llegada del modo Blackout de Call of Duty: Black Ops 4. Sin embargo, su última entrega Call of Duty: Modern Warfare optó por mantener sólo el modo competitivo clásico.

Algo que parece podrá llegar ahora como un juego completamente independiente y gratuito, Call of Duty: Warzone, bajo el mismo motor y sistema del último juego.

Filtrado por primera vez hace ya un mes, una nueva filtración parece mostrar un estado notablemente más avanzado de este modo, con un vídeo gameplay de 11 minutos dentro del juego. Aunque el vídeo original ha sido ya retirado, posiblemente debido a un fallo humano o el embargo de la noticia pendiente del anuncio oficial del juego, no ha tardado en volver a aparecer por la red.



Así pues, ya se habría confirmado que Call of Duty: Warzone será un juego completamente gratuito con una capacidad de hasta 150 jugadores simultáneos por partida. Aunque uno de los participantes aseguraba las intenciones de Activision por aumentar esta cifra hasta los 200.

Contaremos con modos de despliegue en solitario o por parejas y tríos, así como la presencia de algunos escenarios clásicos de la saga integrados en un único mapa de gran tamaño.

Otra de las principales novedades es que, al contrario de todos los battle royale presentados hasta la fecha, en esta ocasión los jugadores no aparecerán desarmados, sino que llevarán encima una pistola básica.

No obstante, a lo largo de la podrán ir encontrando armas, así como la posibilidad de obtener planos para la mejora de nuestro equipo.

Además, de nuevo rompiendo con el modelo de partidas a una muerte, el juego añadirá una opción de «segunda oportunidad», con la que si caemos podremos revivir, eso sí, reconvertidos en prisioneros del Gulag.

Por último, por si alguien dudase de la veracidad de este vídeo, parece ser que Call of Duty: Warzone también se habría filtrado en varios anuncios e imágenes a través de Twitch, donde si bien no se nos adelanta nada sobre el contenido, nos ayudan a confirmar su nombre.

BREAKING: Advertisements for Call of Duty: #Warzone have began to appear on Twitch!https://t.co/pELCgxgPwQ pic.twitter.com/1oBZqmiFtU

— Call of Duty Modern Warfare Stats (@CODTracker) March 9, 2020

Aunque parece que Activision ha perdido todo el factor sorpresa para su anuncio oficial, se espera que la compañía se pronuncie durante los próximos días.