‘The Longing’, el juego que te da para pasar no una, sino diez cuarentenas

El coronavirus COVID-19 es un asunto omnipresente en nuestras vidas en estos momentos y no parece que vaya a pasar de largo en breve, mal que nos pese. Es por ello que los medios de comunicación, especialmente aquellos que nos encontramos en los sitios más afectados, estamos machacando por un lado con información y recordatorios prácticos, siempre en torno a la temática de cada uno, mientras que por el otro nos volcamos con el entretenimiento, y es que las perspectivas de morirse del asco son importantes.

Pero de lo que no cabe duda es, ya sea porque nos toque sufrir el virus o porque nos toque evitarlo y no propagarlo, la reclusión es obligatoria y tirarse 15 día en casa sin aburrirse es misión complicada, por más que haya quien lo vea como unas inesperadas vacaciones. Los ingredientes son bien conocidos: pelis, series, libros y, por supuesto, juegos. Los juegos, además, son una apuesta segura para matar el tiempo a lo grande; sin embargo, parece que nos repetimos más de la cuenta.

Es por ello que hoy te vamos a recomendar algo nuevo, un título que acaba de salir hace apenas unos días el cual, como indicamos en el titular, te da para pasar no una, sino diez cuarentenas. Nos referimos a…

The Longing

Ojo, porque cuando decimos que The Longing da para diez cuarentenas, es literal de cabo a rabo: cuarentenas de las de antes, de cuarenta días, hasta alcanzar -o no, ya que puede quedar a decisión del jugador el hacerlo así- los 400 días reales que son necesarios para completar la historia. Como lo lees, aunque tiene truco. Atento a la presentación oficial de The Longing:

«Juega con el solitario Sombra, el último sirviente de un monarca que en un pasado lejano gobernaba un reino subterráneo. El poder del rey se ha debilitado y por ello entra en un letargo que le ayudará a recuperar su fuerza. Es tu deber permanecer en el palacio subterráneo hasta que se despierte.

Al iniciar el juego, se activa una inexorable cuenta atrás de 400 días: juegues o no juegues, la cuenta no se detendrá. Puedes decidir qué hacer con tu solitaria existencia bajo la superficie. Sin estrés, obviamente. Tienes tiempo de sobra.

Elige tu estilo de juego

– Inicia el juego y limítate a volver a abrir la partida pasados 400 días para ver cómo acaba. Ni siquiera necesitas jugar. Aunque Sombra se sentirá aún más solo sin ti.

– O explora las cuevas y recoge diferentes objetos que te servirán para tu cómodo salón subterráneo. Verás en tus paseos con Sombra que nuestro protagonista camina muy lento. ¡Suerte que no hay ninguna prisa!»

No es ninguna broma. The Longing es un título indie mezcla de aventura y juego incremental con un discreto pero eficaz apartado técnico, su historia está basada en la mitología alemana y aunque te resulte un ‘frikada’, porque de hecho lo es, lleva acumulando buenas criticas desde que se lanzó el pasado 5 de marzo. Además, lo puedes jugar tanto en Windows, como en Mac o Linux. Y no añadimos nada más, porque no es necesario.

The Longing es un propuesta atractiva y hasta cierto punto original y para redondear llega en un momento ideal para dejarse llevar, así que aquí queda la recomendación, si es que te cansa encontrarte siempre con lo mismo. Sin más, te dejamos con el tráiler oficial de The Longing, que encontrarás a la venta en Steam y la Humble Store, entre otros sitios.