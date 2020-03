Sabíamos que Activision Blizzard llevaba un tiempo planeando el debut de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered, un juego muy esperado que pondrá al día una de las entregas más queridas y mejor valoradas de la conocida franquicia de acción bélica, y hoy hemos podido ver por fin su primer tráiler oficial.

El vídeo que podéis ver debajo de estas líneas se ha filtrado a través de la PlayStation Store Germany (Alemania), así que tiene valor oficial aunque no haya sido liberado a propósito. La mejora a nivel de calidad gráfica es muy grande, tanto que podría pasar sin problemas por un juego de nueva generación, y al igual que ocurrió con Call of Duty: Modern Warfare Remastered estamos ante un desarrollo multiplataforma, lo que significa que llegará a PS4, Xbox One y PC.

No tenemos detalles sobre los posibles requisitos técnicos que tendrá esta entrega, pero deberían ser iguales o ligeramente superiores a los de Call of Duty: Modern Warfare Remastered. Os los recordamos a continuación por si tenéis dudas:

Windows 7 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Core i3 530 o Phenom II X4 810 (cuatro hilos o cuatro núcleos).

6 GB de RAM.

GTS 450 o HD 7850 con 1 GB de VRAM.

con 1 GB de VRAM. 55 GB de almacenamiento.

DirectX 11.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered llega el 31 de marzo

Esa es la fecha de lanzamiento que indicaba la fuente de la filtración, es decir, su lanzamiento tendría ligar justo mañana. Tened en cuenta que siempre cabe la posibilidad de que se produzca algún retraso de última hora, aunque viendo lo avanzado que se encuentra este proyecto es poco probable.

Para los más «geeks» os confirmo que entre las principales mejoras técnicas que traerá Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered destacan el soporte de resoluciones hasta 4K, texturas de alta calidad, físicas más realistas, efectos de luces y sombras de nueva generación y unas animaciones totalmente revisadas que encajan perfectamente con la nueva técnica de renderizado.

Imaginamos que, como ocurrió con la entrega anterior, será posible adquirir Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered tanto por separado como en un pack con la última entrega de la franquicia.