Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered confirmado

Sabíamos que Activision estaba trabajando en nuevas remasterizaciones de su conocida franquicia de acción bélica, y hoy hemos podido confirmar que Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered no solo es real, sino que su lanzamiento estaría muy cerca.

PEGI, el conocido sistema europeo de calificación de software por edades en función de su contenido, ha listado Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, aunque al momento de redactar este artículo ya había sido retirado. Imaginamos que ese listado fue prematuro y que no ha debido sentar nada bien a Activision, pero ya sabemos cómo es Internet, una vez que algo llega a la red de redes acaba siendo “inmortalizado” y gracias a los chicos de DSOGaming tenemos toda la información.

El listado que hizo PEGI de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered indicaba claramente que está catalogado como un juego para mayores de 18 años. No tenemos nueva información ni una fecha de lanzamiento, pero viendo lo ocurrido con Call of Duty: Modern Warfare Remastered, que llegó unido a Call of Duty: Infinite Warfare, creo que es muy probable que Activision repita estrategia para potenciar las ventas de la próxima entrega de la franquicia.

Con esto quiero decir que el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered podría producirse de forma conjunta con Call of Duty 2019, la entrega que está desarrollando Infinity Ward y que llegará, como sabemos a finales de este mismo año.

No está claro si dicho juego solo se podrá conseguir en exclusiva junto a Call of Duty 2019, pero puede que Activision opte por ofrecerlo como una exclusiva temporal y empezar a comercializar Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered de forma independiente unos meses después del lanzamiento del primero. Tiene sentido, ya que le permitiría exprimir al máximo la fase temprana de poslanzamiento y seguir generando ingresos con una separación de ambos títulos una vez cumplida esa primera etapa.

Los cambios en Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered deberían limitarse al apartado técnico, al menos en teoría. Con Call of Duty: Modern Warfare Remastered el resultado fue excelente, así que las expectativas de cara a esa segunda entrega están muy altas.

En cuanto a Call of Duty 2019 todavía no tenemos detalles sobre el momento histórico en el que estará ambientado y tampoco una fecha exacta de lanzamiento, pero esperamos salir de dudas en el E3 de este año, cuya celebración está marcada para el mes de junio, concretamente del día 11 al día 14 de dicho mes.