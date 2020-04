Windows 10 arrastra una racha muy mala en lo que a calidad de actualizaciones se refiere, y no hablo exclusivamente de las semestrales, es decir, de aquellas que introducen cambios importantes y que amplían el soporte y la versión, sino que incluyo aquellas de menor calado que son, por lo general, opcionales.

Hace poco vimos que una actualización opcional de Windows 10 estaba dando problemas de conexión a Internet, y hoy hemos podido descubrir que otra actualización, la KB4541335, está teniendo un impacto muy negativo en los equipos de muchos usuarios, que están registrando pantallazos azules y problemas que afectan al rendimiento del equipo.

Los problemas que sufren los usuarios tienen una cierta uniformidad en lo que al tipo se refiere, pero no en cuanto a la gravedad de los mismos. Por ejemplo, algunos se quejan de que su equipo sufre bloqueos y de que funciona más lento, pero otros dicen que están recibiendo pantallazos azules con frecuencia y que, en ciertos casos, su PC dejó de funcionar por completo.

Cómo desinstalar una actualización problemática en Windows 10

Si has instalado esta actualización y tienes alguno de esos problemas no te preocupes, puedes devolver tu equipo a la normalidad desinstalando la actualización a través de la ruta «Ver Historial de Actualizaciones > Desinstalar las Actualizaciones». Buscas la actualización KB4541335, la desinstalas, reinicias el equipo y ya está, tu PC debería funcionar con normalidad.

Microsoft no ha reconocido todavía la existencia de problemas con dicha actualización, así que no sabemos qué está ocurriendo exactamente, es decir, no se han identificado las causas de esos bloqueos y de esas pérdidas de rendimiento.

Algunos usuarios han comentado que la actualización KB4541335 para Windows 10 les ha provocado un alto consumo de recursos, hasta un 50% en la CPU, un 95% en la memoria y un 100% en la unidad de almacenamiento donde tenían instalado el sistema operativo.

Recuerda que estas actualizaciones son opcionales, y viendo la calidad que están teniendo últimamente está claro que lo mejor es «pasar» de ellas, al menos de momento. Obvia decir que esta situación no hace más que reavivar la polémica sobre el dudoso estando en el que Microsoft libera las actualizaciones para Windows 10, un sistema operativo que marcó el salto al modelo de servicio, y que precisamente por ello tiene una gran dependencia de las actualizaciones para ofrecer una experiencia de uso óptima.

Hemos llegado a un punto en el que, por desgracia, instalar una actualización en Windows 10 es casi como jugar a la ruleta rusa. La compañía de Redmond debería hacer un poco de instrospección y destinar más recursos a mejorar la calidad de las actualizaciones de Windows 10 de una vez por todas.