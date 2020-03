Las actualizaciones acumulativas de Windows 10 siguen rompiendo cosas. Durante los últimos meses hemos visto como los parches de Microsoft para dicho sistema operativo han dado problemas con las iGPUs Intel, con el menú de inicio y también ha generado errores que han provocado fallos importantes, como por ejemplo el que producía un alto uso de la CPU.

Está claro que Microsoft no termina de acertar con los parches para Windows 10, y que las actualizaciones acumulativas que lanza no llegan lo bastante pulidas a los usuarios generales. Por si alguien todavía dudaba de esta realidad solo tenemos que ver que la actualización acumulativa lanzada el 27 de febrero, la KB453599, también está dando problemas con la conexión a Internet en diversos equipos basados en Windows 10.

Microsoft ha confirmado recientemente que se trata de un error y que solo afecta, en teoría, a los usuarios de las versiones May 2019 Update y November 2019 Update. Ambas versiones son, curiosamente, las más actuales de Windows 10, al menos hasta que se produzca el lanzamiento de la próxima actualización semestral, conocida como 20H1 y prevista para finales de abril o principios de mayo de este año.

Windows 10 puede quedarse sin conexión a Internet, ¿cómo lo resuelvo?

El gigante de Redmond ha explicado que los equipos que utilizan un proxy configurado de forma manual o automática son los que tienen más posibilidades de sufrir este problema de conexión a Internet que, como dijimos, está vinculado a la actualización KB453599.

A esto debemos unir otro fallo que afecta a las aplicaciones que utilizan WinHTTP o WinInet, y que hace que estas no puedan tener conexión a Internet. Entre las aplicaciones afectadas se encuentran, según Microsoft, Office, Outlook, Office 365, Internet Explorer e incluso algunas versiones de Edge.

Microsoft ha confirmado que ya está trabajando en una solución que llegará en forma de parche, pero no ha concretado fecha de lanzamiento, así que de momento solo podemos esperar. Si este problema te afecta y no te permite utilizar correctamente tu equipo no te preocupes, existe una solución muy sencilla: desinstalar la actualización KB453599.

Para ello solo tienes que entrar en «Ver Historial de Actualizaciones» y seleccionar la opción «Desinstalar las Actualizaciones». Buscas la actualización KB453599 que, recordamos, es opcional, y la eliminas. Reinicias el equipo y listo, ya deberías poder disfrutar de una conexión totalmente normal a Internet.