Hace apenas una semana os hablábamos del increíble proyecto que estaban llevando a cabo unos fans de Nintendo para traer de vuelta uno de sus más grandes clásicos, Super Mario 64, a modo de un port no oficial para PC con un soporte para el trazado de rayos, DirectX 12, e incluso resoluciones 8K. Sin embargo, parece que a la compañía nipona no sólo no le habría gustado esta difusión de su juego, sino que incluso habría emprendido ya acciones legales contra este grupo de fans.

Y es que Nintendo habría contratado ya a un bufete de abogados estadounidense para enfrentarse a este port no oficial, considerándolo como «un trabajo no autorizado basado en el trabajo con derechos de autor de Nintendo», comenzando por la eliminación de algunos enlaces de descarga de este juego, y la eliminación de varios vídeos de jugabilidad colgados en YouTube.

No obstante, no se trata de la primera medida de este tipo por parte de Nintendo, que ya hace un par de años protagonizó una fuerte cruzada contra las webs y alojamientos de juegos retro, presuntamente impulsada por la siguiente llegada de esos mismos títulos a su servicio online de Nintendo Switch. Y es que esta podría ser de nuevo la principal motivación de la compañía, a la cual ya se le han atribuido varios planes de lanzamiento de algunos de los juegos de Super Mario remasterizados para su consola portátil.

Dicho esto, también vimos un comportamiento menos ejemplar de la gran N, que llegó a demandar una remuneración de hasta 100 millones de dólares por daños con sus juegos retro, y que nos hace esperar una nueva compensación por parte de este grupo de fans, dada su operación a través de Patreon.

Por otro lado, el hecho de que la compañía esté realizando semejante esfuerzo en no sólo borrar el acceso al juego, sino en borrar toda su huella y presencia, nos hace pensar que quizás el trabajo remasterizado oficial no llegue a estar a la altura, buscando eliminar cualquier posible comparación futura.

Si bien Nintendo cuenta con todo el derecho y el respaldo legal para tomar estas acciones, ¿no podría esto afectar a su imagen pública de cara a su fans? ¿Es así como debería tratar Nintendo a sus seguidores más acérrimos? No dudéis en dejarnos vuestras opiniones en los comentarios.