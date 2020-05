Hace apenas unos días veíamos el enorme rediseño de la tienda web de Honor, donde la compañía del grupo Huawei aprovechó para presentar también algunos nuevos productos como su teléfono inteligente Honor 9X Pro, o sus primeros auriculares inalámbricos, los Honor Magic Earbuds.

Unos pequeños auriculares que hemos tenido el placer de probar durante los últimos días, y que nos muestran que no hace falta romperse el bolsillo para tener unos periféricos de gran diseño y calidad.

Especificaciones Honor Magic Earbuds

Altavoces: Controladores de 10 mm

Cancelación de ruido: ANC hasta los 24 dB

Control: táctil para música, llamadas y opciones generales

Conectividad: Bluetooth 5.0

Batería: 375 mAh + 410 con una autonomía de hasta 13 horas

Carga: 1 hora y media mediante USB-C (5V/1A)

Dimensiones: 41,8 x 23,7 x 19,8 mm por cada auricular (80,7 x 35,4 x 29,2 para el estuche)

Peso aproximado: 5,4 gramos por auricular (51 gramos para el estuche vacío)

Lo primero que nos llama la atención de estos auriculares es su diseño, idéntico a los recién presentados Huawei Freebuds 3i, y que sigue una línea estética muy similar a los Airpods Pro. Así, manteniendo característica estructura de «palo» o brazo saliente, podremos encontrar una cabeza del auricular terminada en una pequeña almohadilla de silicona, otorgando una mayor sensación de aislamiento durante su uso.

Además, el diseño ergonómico de los Honor Magic Earbuds no sólo resulta muy cómodo, sino que ayuda a ofrecer una sujeción realmente buena, habiendo aguantado en su sitio incluso durante las sesiones de ejercicio. Por desgracia, esto no evitará que no tengamos algún que otro susto, ya que al quedar tan ajustados a los perfiles de la cara, hemos notado cómo se movían en más de una ocasión al gesticular, eso sí, sin llegar realmente a caerse del oído.

Por su parte, el estuche también estará construido bajo los mimos materiales de policarbonato, con un acabado brillante y un tamaño que lo hace idóneo para adaptarse a cualquier bolsillo. Un detalle curioso es que, tanto el cierre de la tapa como los agujeros para los auriculares están ligeramente imantados, ayudando a evitar posibles aperturas accidentales y la pérdida de los auriculares.

En cuanto a la parte exterior del estuche, en general nos encontramos con un diseño minimalista en el que apenas destacan un pequeño indicador LED que nos avisará del nivel de batería al abrir la tapa; un muy sutil botón para activar el emparejamiento manual; y la entrada USB-C para su carga.

Pasando a la experiencia de uso, cabe mencionar que la calidad de sonido no es tan buena como la de los AirPods Pro u otros True Wirelles de mayores rangos de precio. No obstante, los Honor Magic Earbuds cumplen más que sobradamente teniendo en cuenta su reducido precio.

Y es que en general el sonido resulta bastante bueno, manteniendo unos tonos claro incluso en unos rangos altos de volumen (con un máximo realmente potente, el cual recomendamos no usar con los auriculares puestos); aunque sí que podríamos sacarle una pequeña pega en lo referente a la intensidad de los bajos, que aunque buenos, todavía son mejorables.

En cuanto a la cancelación de ruido, los Honor Magic Earbuds ofrecen una sensación de abstracción realmente buena y nada envidiable de otros modelos con rangos de precio superiores. Aunque sí que seremos capaces de escuchar parte del sonido exterior mientras cuando no hay nada reproduciéndose, e incluso al mantener el volumen a niveles muy bajos. No obstante, la cancelación de audio es más que notable, y dado que normalmente utilizaremos los auriculares con un sonido activo, lo más probable es que no lleguemos siquiera a percibirlo.

Otro factor que también se beneficia de las funciones de cancelación de ruido son los propios micrófonos, que situados en la parte inferior de los auriculares, ofrecen un buen rango y calidad a la hora de captar nuestra voz, con una reducción del ruido exterior bastante bien optimizada. Y es que incluso en los casos de mayor presencia de aire como mientras corremos, la voz saliente resulta siempre suficientemente clara como para mantener una conversación sin problemas.

La sincronización de cara a la transmisión del sonido también resulta sorprendentemente buena, con una latencia prácticamente imperceptible en ambos vídeos y juegos. Lo que sí que hemos podido apreciar es que, a partir de aproximadamente unos 12 metros, o añadiendo más de 4 paredes entre el dispositivo y los auriculares, la conexión puede comenzara mostrar algunos cortes de conexión. No obstante, se trata de distancias bastante altas, las cuales incluso podremos forzar y ampliar incluso un poco más cuando los probamos al aire libre o en grandes espacios, habilitando la posibilidad, entre otras, de practicar deportes sin la necesidad de cargar con el teléfono.

Centrando sus controles a un pequeño panel táctil situado en la parte exterior del auricular, la interacción con los Honor Magic Earbuds resulta de lo más cómoda e intuitiva. Además, si bien de forma predeterminada los controles vendrán preasignados con las funciones de activación y desactivado de la cancelación de ruido (manteniendo el panel pulsado durante un par de segundos) y las acciones de pausa para la música (con un doble toque), una de las cosas que más nos ha gustado de estos auriculares es la posibilidad de personalizar en los ajustes.

Con la única limitación de personalizar un único auricular, dejando los controles predeterminados en el segundo, podemos escoger otras opciones como pasar de canción hacia adelante, hacia atrás, activar el asistente de voz integrado del teléfono, o simplemente eliminar y dejar la acción vacía.

Por desgracia, esta función de personalización estará limitada a los teléfonos actualizados a la última versión del sistema operativo EMUI 10. Algo que se repetirá en el sistema de conectividad y conexión entre dispositivos. Y es que mientras que los Honor Magic Earbuds comenzarán a buscar un dispositivo para el emparejamiento con tan sólo abrir la tapa de su estuche, la sincronización desde el móvil puede variar según nuestro dispositvo.

Por una parte, si tenemos un móvil Honor o Huawei con EMUI 10, aparecerá una ventana emergente ofreciéndonos la posibilidad de conectarlos; mientras que si tenemos un teléfono de la familia Huawei con un sistema operativo anterior, o cualquier dispositivo de otra marca, deberemos recurrir a una sincrinización manual a través de los ajustes de Bluetooth del teléfono.

No obstante, contaremos con la opción de descargar la aplicación Honor AI Life de la App Store de Huawei, Google Play Store y Apple App Store, a través de la cual podremos acceder a todas las opciones avanzadas de funcionamiento, así como ver la carga independiente de cada auricular y el estuche.

Y es que cada auricular cuenta con una batería interna de 37 mAh, a la que podremos sumar otros 410 mAh del propio estuche. Unas cifras que nos permitirán una autonomía de aproximadamente unas 3 horas y media de uso continuado con música, reducidas hasta las 3 horas en el caso de activar la cancelación de ruido o utilizarlos de manera combinada con los micrófonos (a través de las llamadas).

No obstante, aunque esta autonomía se nos puede quedar algo escueta al imposibilitar las largas sesiones, cabe la pena destacar que el estuche nos ofrecerá 10 horas de carga adicionales, alcanzando una utilidad total de hasta 13 horas de funcionamiento. Y es que esto nos deja con unos sentimientos encontrados, permitiéndonos evitar el tener que depender de una toma de corriente para poder recargarlos y disfrutar de una autonomía más que suficiente para un día completo, pero limitando la misma a los propios tiempos de carga añadidos y sin poder hacer uso de los mismos.

Ya disponibles en nuestro país, podemos encontrar los Honor Magic Earbuds en la tienda web oficial de la marca, con un precio de 99,90 euros, y bajo dos opciones de color a elegir entre el clásico blanco o el azul suave ya presente en algunos de sus terminales y accesorios. Además, con motivo de la celebración de su nueva web, y hasta el próximo día 31 de mayo, podremos encontrar los auriculares con un descuento de hasta el 20%, reducidos a tan sólo 79,90 euros.