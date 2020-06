Especificaciones del SoC AMD Ryzen C7 para smartphones

La colaboración entre AMD y Samsung para desarrollar GPUs para smartphones no es un secreto, pero lo que no me esperaba es que pudiese derivar en un SoC AMD Ryzen pensado para dispositivos móviles, smartphones y tablets, concretamente.

Antes de empezar a ver las especificaciones de este chip quiero destacar que el SoC AMD Ryzen C7 no ha sido confirmado por la compañía de Sunnyvale, solo tenemos la filtración de una captura de pantalla que podría haber sido manipulada. El hecho de que AMD y Samsung estén colaborando en la adaptación de la arquitectura RDNA a una GPU para smarpthones hace que esta filtración tenga sentido, pero no le da una validez total.

Dicho esto podemos entrar a ver las especificaciones técnicas de ese supuesto SoC AMD Ryzen C7, un chip que contará, en teoría, con:

CPU de ocho núcleos dividida en tres bloques: dos núcleos Cortex-X1 personalizados de alto rendimiento a 3 GHz, dos núcleos Cortex-A78 a 2,6 GHz y cuatro núcleos Cortex-A55 a 2 GHz.

GPU Radeon RDNA 2 de segunda generación personalizada a 700 MHz con hardware para trazado de rayos.

Soporte de memoria LPDDR4X.

Wi-Fi 6 y conectividad 5G.

SoC AMD Ryzen C7: ¿tiene sentido realmente?

Personalmente creo que la imagen filtrada ha sido retocada de forma parcial o total, pero lo importante es la información que contiene, y en este caso creo que no solo resulta interesante, sino que además tiene sentido. Samsung podría haber cerrado un acuerdo con AMD para diseñar y producir nuevos SoCs en exclusiva para sus smartphones.

Con esa medida el gigante surcoreano podría diferenciar sus smartphones frente a aquellos que utilizan chips Snapdragon, y contaría con una GPU mucho más potente que las Adreno de Qualcomm. También podría producir esos SoCs de AMD, lo que se traduciría en un movimiento que podría ser muy ventajoso para el gigante surcoreano.

El empuje de los grandes fabricantes de smartphones chinos, como Xiaomi y Oppo, por ejemplo, ha llevado a los grandes del sector a buscar nuevas maneras de diferenciar sus productos, y utilizar SoCs específicos diseñados por AMD podría ser todo un acierto por parte de Samsung. El SoC AMD Ryzen C7 podría llegar al mercado con otras especificaciones distintas a las que hemos visto en esta filtración, pero lo importante es que la idea de que AMD desarrolle un chip de este tipo tiene, hoy por hoy, más sentido que nunca.

¿Os parecería interesante que AMD entrase en el mercado de los SoCs para dispositivos móviles aprovechando la arquitectura ARM?