No podemos dar por superada la crisis sanitaria del COVID-19 hasta que el mundo no cuente con una vacuna efectiva y ésta se haya distribuido a la inmensa mayoría de la población mundial. Es una aseveración que repiten los científicos y a la que deberíamos darle el crédito que merece porque la pandemia no ha terminado, en absoluto.

Las noticias que siguen llegando no son nada alentadoras. La pandemia a nivel global está en su pico máximo. Los datos actualizados hablan de 11,6 millones de contagiados y más de medio millón de muertos. Y eso con datos oficiales confirmados por PCR. La realidad es mucho peor.

Además de las zonas como Estados Unidos, Brasil o India donde la pandemia está fuera de control, también preocupa la situación de países (como España) que sí habían conseguido aplanar la curva y relajar la presión sobre los servicios de salud, y que en las últimas semanas tras el fin del confinamiento están registrando brotes y rebrotes de mayor o menor calado que han obligado a volver para atrás con confinamientos parciales ante el riesgo de saturación de la asistencia primaria y de algunos hospitales.

En resumen: la situación no es de «normalidad», exige de una buena gestión gubernamental y de una actuación personal más responsable que nunca siguiendo las pautas de distancia social, uso de mascarillas y limpieza. El nuevo coronavirus no se ha ido a ninguna parte. Sigue activo en todo el mundo y es todavía es un gran desconocido.

COVID-19 ¿Contagio por vía aérea?

Al respecto del desconocimiento que tenemos del nuevo coronavirus nos llega información de una carta abierta que ha publicado este fin de semana The New York Times. Está firmada por 239 científicos de 32 países y asegura que el SARS-CoV-2 se transmite en el aire de los interiores y no solo de manera directa de persona a persona como hasta ahora se creía.

La carta requiere que la Organización Mundial de la Salud revise las cuestiones científicas que ha dado por comprobadas y revise los protocolos de actuación ya que -de confirmarse la información- sería un gran cambio (a peor) de las formas que tiene el virus para transmitirse y obligaría a contar con protección avanzada (mascarillas) incluso en interiores donde pueda guardarse la distancia social.

Si el coronavirus es capaz de mantenerse tiempo en el aire y transmitirse sin necesidad de contacto humano imagina lo que significa para un colegio, un centro comercial, una residencia de ancianos o cualquier tipo de interiores con presencia masiva de personas. Para controlarlo, necesitaríamos sistemas de ventilación avanzados y mascarillas con nivel de protección superior a las meramente sanitarias que son las que se están usando masivamente.

No hay confirmación

Hasta ahora, además de la vía conocida de contacto entre personas, estornudos o similares de infectados, la OMS ha reconocido que la transmisión aérea del COVID-19 sólo era posible por aerosoles o gotas de menos de 5 micrones y de ahí la necesidad de contar con equipos avanzados en situaciones como los tratamientos médicos. Pero no en otros espacios como sugieren el grupo de científicos.

Desde la OMS indican que no hay evidencias de ello, pero tampoco lo descartan: «Especialmente en los últimos dos meses, hemos afirmado varias veces que consideramos la transmisión por aire como posible, pero ciertamente no está apoyada por pruebas sólidas o incluso claras», ha explicado la jefa técnica de OMS para el SARS-CoV-2. «Hay un fuerte debate sobre esto», ha recalcado.

El problema que declaran los científicos en su carta es que la actuación de la OMS suele ser demasiado conservadora, «rígida y lenta para reaccionar». Algo positivo en el método científico tradicional, pero que puede no ser tan efectivo ante la urgencia de una pandemia… Y no es la primera vez ya que pasó con las mismas mascarillas hace unos meses.

«No hay pruebas irrefutables de que el SARS-CoV-2 viaje o se transmita significativamente por medio de aerosoles, pero no hay absolutamente ninguna evidencia de que no sea así», explican especialistas de la Universidad de Oxford y unos de los firmantes. «Así que en este momento tenemos que tomar una decisión ante la incertidumbre, y por Dios, será una decisión desastrosa si nos equivocamos».

Nos repetimos. El COVID-19 siendo un gran desconocido al igual que sus consecuencias a todos los niveles. A nivel personal solo nos queda actuar con una enorme responsabilidad.