Ubisoft no subirá el precio de los juegos para PS5 y Xbox Series

Continúa el debate en torno al precio de los juegos, y es que con la nueva generación de consolas a la vuelta de la esquina son varias las voces, editoras incluidas, las que adelantan una subida generalizada que afectará como poco a los lanzamientos más populares, léase grandes franquicias y títulos triple A de estreno. Pero no será ese el caso de Ubisoft, al menos en un principio.

Lo confirma la propia empresa, que acaba de presentar sus resultados financieros y, como suele ser habitual, se ha prestado a las preguntas de los inversores, una de las cuales apuntaba directamente hacia el asunto que nos ocupa: ¿subirá Ubisoft el precio de los juegos para la nueva generación de consolas? La respuesta de Yves Guillemot, director ejecutivo de la compañía, es que no.

De hecho, Guillemot dice que no solo no subirá el precio de los juegos para las nuevas consolas, sino que se sumarán al Smart Delivery de Microsoft, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de actualizar los juegos que hayan comprado para Xbox One a las versiones para Xbox Series sin ningún coste adicional. Y lo mismo harán para con PS4 y PS5 aunque no exista un programa concreto similar.

Entre los juegos de Ubisoft que se podrán actualizar gratuitamente de PS4 y Xbox One a PS5 y Xbox Series se encuentran alguno de sus títulos más potentes para los próximos meses, por ejemplo Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla o Far Cry 6.

Ahora bien, que Ubisoft mantenga su posición no significa que esta sea inamovible. Dependerá bastante de cómo evolucione la situación y de cuántas editoras se sumen a subir el precio de los juegos… Y a ver cuántas y por cuánto tiempo se resisten a cobrar más por el mismo producto. La más importante y que más ha dado de que hablar ha sido 2K Games, cuyos lanzamientos aumentarán su coste seguro.

El título con el que 2K Games hará la prueba es NBA 2K21, que para PC y consolas de la actual generación saldrá a los habituales 59,99 dólares / euros, mientras que para PS5 y Xbox One Series costará 69,99 dólares / euros. Esos diez dólares / euros sería la subida por la que apuesta parte de la industria y sus motivos tienen, aunque nunca convencerán a todo el mundo.

Sin embargo, el precio de los juegos podría experimentar un golpe aún más acusado -mirándolo siempre desde el punto de vista del consumidor- si se confirman noticias que ponen el listón en los 74,99 euros (sin conversión euros-dólar, ya que solo la hacen cuando quien vende sale ganando). Eso es lo que podrían costar juegos como Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West, entre otros.