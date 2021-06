Crytek confirma que Crysis Remastered Trilogy «llegará pronto»

Hace apenas una semana veíamos cómo Crytek nos avanzaba algunas imágenes que parecían apuntar a la llegada del remasterizado Crysis 2 Remastered, y finalmente así ha sido. Aunque para sorpresa de todos, no se tratará del título en solitario, sino que la desarrolladora ha presentado Crysis Remastered Trilogy, una pequeña colección que sumará las versiones mejoradas de todas las entregas de esta saga.

El paquete de tres juegos estará disponible para PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC, con una experiencia de juego aún más suave en la próxima generación, PS5 y Xbox Series X/S, aunque al igual que la primera entrega, también podremos hacernos con los juegos de manera independiente.

Tal y como ha compartido Steffen Halbig, líder del proyecto, «cada juego está mejorado para verse y jugarse de maravilla en las plataformas de hoy en día, ofreciendo la mejor experiencia de Crysis tanto para los recién llegados a nuestra franquicia clásica, como a los jugadores que deseen revivir la aventura«.

Crysis Remastered ✓

Crysis 2 Remastered ✓

Crysis 3 Remastered ✓

Crysis Remastered Trilogy is coming to consoles and PC this fall! Visit the North Korean islands, save humanity from a deadly virus in New York City and uncover the truth about C.E.L.L.

