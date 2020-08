¿Será así el iPhone con doble pantalla de Apple?

Nadie duda que Apple entrará con fuerza en la nueva generación de smartphones que buscan innovar mediante nuevos factores de forma, respondiendo a los desarrollos de Samsung, Huawei, Motorola o el Surface Duo de Microsoft. Más allá del cuándo (Apple lleva su propio ritmo), el cómo es otra de las preguntas a responder.

Apple ha innovado como pocos en el sector del móvil inteligente, pero también se ha «inspirado» como el resto cuando una tendencia ha aparecido en el horizonte en la búsqueda de novedades que animen las ventas. Aunque antes hubiera renegado de ellas… véase el aumento de tamaño de iPhone, el lápiz óptico o el teclado de los iPad y un largo etc.

Hace un par de años conocimos una patente de Apple que apuntaba a un iPhone con doble pantalla / plegable. Fue publicada en el sitio web de patentes y marcas de Estados Unidos, USPTO, tres días antes de que Samsung presentara el Galaxy Fold. Las imágenes mostradas en la patente confirmaban que Apple no había seleccionado el diseño final, pero cubría prácticamente todas las posibilidades: tipo concha; con dos o tres pantallas; con doblado hacia dentro; hacia fuera y con la pantalla colocada en el interior o exterior del dispositivo.

El vídeo que ves en portada dice ser un prototipo de un nuevo iPhone (minuto 6,22) que ha presentado Jon Prosser, un prolífico filtrador con aciertos en el pasado como el precio y fecha de lanzamiento del iPhone SE. Aunque se trata de una prueba de concepto, Prosser dice que el proyecto del iPhone plegable es muy real y le ha sido confirmado por varias fuentes de Cupertino.

Lo que vemos es un terminal tipo concha similar en diseño al Samsung Galaxy Z Flip o al Motorola Razr, pero con grandes diferencias. Tiene una pantalla externa más grande y una pantalla interna que no emplea un panel flexible aunque lo parezca. En realidad se trata de un iPhone con doble pantalla, mediante dos paneles distintos como monta el Surface Duo de Microsoft.

Prosser dice que cuando se abra el dispositivo la pantalla se verá como si fuera una pantalla continua, un único panel, con una bisagra protegida y escondida a la vista. Vemos bordes de acero inoxidable como los del iPhone 11.

No habría ninguna muesca interna y las cámaras y el Face ID se situarían en una pantalla adicional frontal que se usaría con el terminal en posición de plegado. No hay confirmación alguna de la veracidad de esta información, pero es imposible que Apple no comercialice su propio iPhone con doble pantalla o plegable con pantalla flexible.