Apple vs Epic: Unreal Engine se queda, Fornite no, dice la Justicia

El caso de Apple vs Epic continúa con la primera decisión tomada por la justicia estadounidense, de momento de carácter temporal: Apple no puede bloquear la distribución de Unreal Engine en su ecosistema de software, pero Fornite tampoco puede volver a la App Store. Y no, no es una decisión salomónica: hay argumentos para todo.

De acuerdo a lo decretado por una juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Apple no tiene permitido tomar represalias contra Epic Games bloqueando las cuentas de desarrollador de la compañía, o impidiendo que esta distribuya el motor gráfico Unreal Engine entre los desarrolladores que lo utilizan o quieran utilizarlo, pues así está perjudicando a terceras partes.

«El registro muestra un daño potencial significativo tanto a la plataforma Unreal Engine como a la industria del juego en general, incluso a los desarrolladores y jugadores externos», explica la juez, matizando que incluso aunque Epic Games haya incumplido las reglas de la App Stor con Fornite, no lo ha hecho en lo relativo al Unreal Engine. «Apple ha optado por actuar con severidad y, al hacerlo, ha impactado a terceras partes y a todo un ecosistema de desarrolladores».

La juez, por lo tanto, se adhiere a la posición que mostró Microsoft en favor de Epic Games, que se lleva su primer minipunto en su batalla judicial contra los de la manzana. Sin embargo, hasta ahí llega la alegría para los de Tim Sweeney, porque su principal demanda ha sido desestimada: Fornite no vuelve a la App Store si no cumple las reglas que marca Apple.

Cabe recordar que no solo Apple retiró Fornite de la App Store por incumplimiento del contrato. Google hizo lo propio con el juego en tienda de Android y se trató en ambos casos, además, de una decisión tomada casi al unísono por la actitud de Epic Games. Con la salvedad de que los usuarios de Android pueden seguir instalando Fornite sin apenas complicaciones, a diferencia de los de iOS.

La respuesta de la desarrolladora de juegos ya la conocemos: demanda al canto, de la cual vemos ahora el primer resultado, que no el último. Hasta preparó la FreeFortnite Cup, un torneo con premios «anti-Apple» a modo de rabieta, aun cuando la mayoría de actores le dan la razón en lo básico, y es que Apple abusa de su posición no porque sangre a los desarrolladores con la ‘tasa iOS’, sino por las limitaciones que impone a los propios usuarios de sus dispositivos.

A partir de aquí sigue el culebrón de Apple vs Epic y no es el único que afecta a los de Cupertino: en Spotify se la tienen jurada desde hace tiempo, más recientemente Telegram presentó su propia demanda ante la UE… Cada vez hay más partes que sostienen que tanto dólar está haciendo que en Apple pierdan la cabeza y aumenten su abuso por posición dominante.