Rocket League: gratis a partir de hoy

Ya han pasado algo más de cinco años desde que, allá por julio de 2015, Psyonix lanzó al mercado Rocket League, un título multijugador que proponía una singular combinación: fútbol salvaje y coches enormes. Desde entonces y, eso sí, con bastantes actualizaciones de por medio, ha sido capaz de mantenerse en el candelero e, incluso, en no pocos momentos, de moverse entre las primeras posiciones de los juegos más vistos en Twitch. Y todo apunta a que el futuro inmediato esos números van a crecer exponencialmente.

¿La razón? Que a partir de hoy mismo Rocket League ha pasado a ser gratuito en Epic Games. Y no, no hablamos de los títulos que se regalan semanalmente en la tienda de los creadores de Fornite, no, desde hoy mismo, desde hace unas horas (aunque en la web ponga que es a partir del día 14) Rocket League se pasa al modelo free-to-play, tal y como ya te adelantamos hace unos días, y que había sido anunciado a mitades de verano. y ya puedes descargarlo de la Epic Games Store.

Si eres uno de los muchos usuarios que ha comprado el juego a lo largo de estos cinco años, no debes preocuparte, puesto que hay recompensas para ti. Entre ellas recibirás todos los DLC lanzados hasta este mismo momento y más de 200 elementos comunes mejorados, así como otros exclusivos. Además, también recibirás una distinción en la que se indicará desde qué año juegas a Rocket League, algo que no tendrán las personas que lo descarguen a partir de hoy.

De un tiempo a esta parte, Rocket League ha ido ganando tracción en el mundo de los eSports, lo que a la vez explica la razón por la que Epic Games le compró el título a Psyonix, su desarrollador (bueno, una de las razones, la otra era asestar un golpe a Steam, su principal rival) y, aunque en un primer lugar pueda parecer extraño, también explica el motivo por el que Epic habría optado por pasarse el modelo Free-to-play.

¿Y qué razón es esa? Crecer sustancialmente en número de usuarios. Como ya comentaba al principio, Rocket League ya tiene más de cinco años, por lo que sus ventas, aunque sostenidas, ya no llegarán nunca a los niveles que pudieron tener en sus mejores momentos. Y, claro, eso significa que su base de usuarios ya estaba razonablemente consolidada y, por tanto, no cabía esperar un gran crecimiento a ese respecto. Ahora, con Rocket League gratias, eso cambia por completo y, seguramente, en los próximos días y semanas veremos crecer sustancialmente su base de usuarios y el número de los mismos registrado en los picos de uso.

Rocket League gratis: ¿cuál es el negocio para Epic?

¿Y cómo se paga la fiesta? Si hay una empresa que sabe cómo sacarle partido a los micropagos en juegos gratuitos, sin duda alguna esa es Epic Games, no olvidemos que la base de su éxito, y que le ha permitido realizar enormes inversiones para poner en marcha y dar visibilidad a su tienda de juegos, ha sido, es, y seguramente seguirá siendo durante bastante tiempo Fornite, un juego gratuito y, a la vez, increíblemente rentable gracias a los micropagos. Es evidente, y ahora más que nunca, que los planes de Epic para Rocket League siguen exactamente el mismo patrón.

Sea como fuere, y a la espera de ver cómo oscilan los números, la popularidad y los micropagos en Rocket League, lo más importante en este momento es que ya es gratuito en todas las plataformas en las que está disponible: Windows, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Además, quienes lo obtengan a través de la tienda de Epic recibirán un cupón de descuento de 10 euros que podrán canjear en cualquier compra, siempre que ésta tenga un valor superior a 14,99 euros. Sin duda es una técnica excelente para animar a los usuarios a hacer su primera compra… con el fin, claro, de que no sea la última.

Más información y descarga de Rocket League: Epic Games Store