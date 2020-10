La presentación de la arquitectura Ampere nos dejó ver todas las claves de las primeras tarjetas gráficas GeForce RTX 30, una generación que marca un cambio importante frente a Turing, tanto a nivel de silicio como de potencia bruta, ya que dobla la cantidad de shaders por cada unidad SM e introduce núcleos tensor y núcleos RT de nueva generación.

Tras analizar la RTX 3080 tuve claro que NVIDIA ha dado un salto enorme en términos de rendimiento, aunque es cierto que este se deja notar, sobre todo, cuando nos movemos en resolución 4K, y también cuando activamos ajustes que llevan a la GPU al límite, como el trazado de rayos por ejemplo. Las diferencias más grandes se consiguen, precisamente, con los ajustes de calidad más exigentes, algo que me hace pensar que hay un cuello de botella claro a nivel de CPU por el pobre nivel de optimización que tienen, en este sentido, los juegos actuales.

No hay duda, las nuevas GeForce RTX 30 resultaban prometedoras, pero por desgracia NVIDIA no ha sido capaz de ofrecer un buen nivel de suministro, y al final nos hemos encontrado con un lanzamiento muy limitado que encima se ha visto agravado por la acción de los especuladores, que han logrado hacerse con casi todo el stock de las nuevas GeForce RTX 30.

NVIDIA prometió que iba a hacer todo lo posible para mejorar la situación, pero lo cierto es que a día de hoy el stock sigue siendo igual de bajo, tanto que es prácticamente imposible comprar una RTX 3080 o una RTX 3090. Veremos qué ocurre con la GeForce RTX 3070, pero las primeras informaciones sugieren que el stock va a estar también muy limitado.

¿Por qué hay una disponibilidad tan baja de las GeForce RTX 30?

No tenemos una respuesta oficial por parte de NVIDIA, pero numerosas fuentes, entre las que se encuentra la prolífica DigiTimes, nos han ayudado a entender un poco mejor la situación actual.

La compañía que dirige Jen-Hsun Huang tenía previsto, inicialmente, apostar por el proceso de fabricación de TSMC en 7 nm con sus GeForce RTX 30. Sin embargo, AMD había contratado una parte importante de la producción en dicho proceso, y por ello NVIDIA no tuvo más remedio que recurrir al proceso de 8 nm de Samsung. Esto explica por qué la NVIDIA A100 utiliza el proceso de 7 nm, y por qué la serie RTX 30 utiliza GPUs fabricadas en proceso de 8 nm.

Los de verde no tuvieron más opción que dividir la producción entre Samsung y TSMC para llegar a tiempo y realizar un lanzamiento antes de terminar 2021. Estoy convencido de que los planes de AMD de lanzar una «RTX 2080 Ti killer» en el cuarto trimestre de 2020 han sido clave para que NVIDIA se decidiese a acelerar el debut de sus GeForce RTX 30.

Es fácil de entender, si NVIDIA hubiese esperado, AMD habría puesto en el mercado la Radeon RX 6900 XT, una tarjeta gráfica más potente y más barata que la RTX 2080 Ti. Adelantando el lanzamiento de las GeForce RTX 30, los de verde han podido enviar un mensaje demoledor al usuario, y a la propia AMD: «la RTX 3070 te permitirá disfrutar de un rendimiento al nivel de la RTX 2080 Ti por solo 519 euros».

Todo esto nos ayuda a entender una parte del problema que ha dado pie a esa escasez de stock de la serie GeForce RTX 30, pero para completar el puzle debemos añadir una pieza: NVIDIA dijo que habría problemas de stock hasta 2021, algo que resulta muy interesante y que por fin adquiere todo su sentido, sobre todo ahora que sabemos que los de verde planean saltar por completo al proceso de 7 nm de TSMC para 2021.

Los que hayáis sabido leer entre líneas ya tendréis claro qué esta ocurriendo, para los que no, os dejo un resumen: lo más probable es que NVIDIA haya contratado una producción limitada de las GeForce RTX 30 bajo el proceso de 8 nm de Samsung para no dejar sola a AMD con sus RX 6000, pero su objetivo habría sido, desde el principio, llevar a cabo una producción en masa de aquellas bajo el proceso de 7 nm de TSMC, algo que no podía conseguir antes de 2021.