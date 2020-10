Gracias a las últimas filtraciones tenemos bastante claro el potencial que van a ofrecer las consolas de nueva generación, y contamos con toda la información necesaria para valorar qué necesitará un PC para sobrevivir a PS5 y Xbox Series X de forma óptima, es decir, para aguantar la transición que marcará la nueva generación de consolas en el mundo de los videojuegos.

La presentación de ambas consolas nos dejó claves muy importantes: la estandarización del SSD y del trazado de rayos, la integración (por fin) de un procesador de alto rendimiento, y la adopción de una arquitectura gráfica de nueva generación que mejorará de forma notable el rendimiento frente a la generación actual. Esas tres claves sientan la base que nos permite dilucidar, sin demasiado esfuerzo, qué componentes son los que va a necesitar un PC que quiera sobrevivir a PS5 y Xbox Series X.

No es la primera vez que hablamos de este tema. En su momento publicamos esta guía dedicada a valorar qué componentes debería tener un PC para estar al nivel de PS5, y al final hemos podido comprobar, con las últimas filtraciones, que no íbamos nada desencaminados.

Con todo, sé que muchos de nuestros lectores tienen dudas sobre este tema, y por ello nos hemos animado a escribir una guía actualizada y adaptada a las últimas informaciones oficiales (y a las filtraciones de confianza) que se han publicado. En esta guía os vamos a explicar, de una forma sencilla, todo lo que necesitaremos para que nuestro PC pueda dar la talla durante la transición que marcará la nueva generación de consolas. Si tenéis cualquier tipo de duda podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla.

1.-Construyendo un PC para sobrevivir a PS5 y Xbox Series X: el procesador

Es un hecho que, hoy por hoy, los desarrollos centrados en PS4 y Xbox One han dado pie a un importante estancamiento a nivel de CPU. Cuando ambas consolas llegaron al mercado en 2013, se hizo necesario contar con un procesador de dos núcleos y cuatro hilos, pero lo cierto es que en el mundo del PC ya teníamos procesadores de cuatro núcleos desde 2006, fecha en la que llegaron los primeros Core 2 Quad de Intel.

Cuando se produjo el abandono de PS3 y Xbox 360 empezamos a ver el salto definitivo a los procesadores de cuatro núcleos, y con la liberación de recursos a nivel de CPU que vivieron PS4 y Xbox One, y la llegada de PS4 Pro y Xbox One X, tuvo lugar un nuevo salto que hizo que se empezasen a aprovechar los procesadores de cuatro núcleos y ocho hilos, y de forma parcial los de seis núcleos.

Esto quiere decir que, ahora mismo, contar con un procesador de cuatro núcleos y ocho hilos nos lleva, salvo contadas excepciones, al nivel «óptimo», una realidad que no va a cambiar de forma drástica e instantánea con la llegada de las consolas de nueva generación, dado que habrá una marcada coexistencia generacional, pero que irá evolucionando con el paso de los años, como ya os anticipamos en este artículo.

Si tienes un procesador de cuatro núcleos y ocho hilos no te preocupes, ahora mismo puedes mantenerlo, y no tendrás que cambiarlo a corto plazo. No obstante, es probable que dentro de uno o dos años empiece a dar signos de agotamiento, debido a la llegada de una cantidad cada vez mayor de desarrollos centrados en las consolas de nueva generación, que montan procesadores Zen 2 con 8 núcleos y 16 hilos.

¿Qué procesador necesita un PC para sobrevivir a PS5 y Xbox Series X?

Dado que ambas consolas utilizan una CPU Zen 2 con menos caché L3 (solo 8 MB) y a frecuencias bastante bajas, su rendimiento queda muy por debajo de un procesador Zen 2 de escritorio y posicionan, más bien, al nivel de lo que podríamos esperar de una CPU basada en Zen funcionando a la misma frecuencia.

No debemos olvidar, además, que el sistema de ambas consolas reservará recursos a nivel de CPU. Sony todavía no ha concretado nada, pero Microsoft dijo que quedaba reservado un núcleo y dos hilos en Xbox Series X, lo que dejaría 7 núcleos y 14 hilos libres para los desarrolladores.

Si ponemos todo esto en contexto podemos sacar una conclusión muy clara, y es que a partir de un Ryzen 7 1700 ya estaríamos preparados para superar sin problemas esa transición. Otros procesadores con menos cantidad de núcleos e hilos, como el Ryzen 5 2600 y el Ryzen 5 3600, también deberían cumplir sin problemas.

2.-Construyendo un PC para sobrevivir a PS5 y Xbox Series X: la memoria RAM y VRAM

Ambas consolas cuentan con 16 GB de memoria GDDR6 unificada, lo que significa que se parte de la misma base que vimos en la generación anterior, y también en Xbox 360 (PS3 no adoptó ese modelo, ya que utilizaba 256 MB como RAM y 256 MB como VRAM).

Contar con una arquitectura de memoria unificada tiene sus ventajas, ya que es un modelo más flexible que permite un mayor grado de optimización y de adaptación en función de las necesidades concretas de cada desarrollo.

Sin embargo, no debemos caer en el error de pensar que esto equivale a tener 16 GB de memoria RAM y de memoria gráfica. Aunque no haya una división física, esos 16 GB de GDDR6 realizan la función de ambos tipos de memoria, lo que significa que debe dar cabida a los datos e instrucciones que necesitan la CPU y la GPU, y también a las texturas.

Microsoft también confirmó que Xbox Series tendrá reservados 2,5 GB de memoria al sistema y a las aplicaciones, lo que quiere decir que quedarán libres para juegos 13,5 GB. Sony no ha concretado nada, pero PS5 debería moverse en un nivel similar al de Xbox Series X.

Esos 13,5 GB de memoria unificada GDDR6 se utilizarán como RAM del sistema y como VRAM, lo que significa que un PC que cuente, por ejemplo, con 8 GB de RAM y con una tarjeta gráfica de 6 GB de VRAM superaría ese valor al llegar a un total combinado de 14 GB. Sin embargo, en este caso no hablamos de memoria unificada, y carecemos, por tanto, de esa flexibilidad que ofrece la memoria unificada.

Lo entenderemos fácilmente con un ejemplo. Una desarrolladora podría dar forma a un juego que utilice 9 GB de memoria unificada de Xbox Series X para datos CPU y del sistema, y dejar los otros 4,5 GB para texturas y datos gráficos. Ese juego funcionaría a la perfección en dicha consola, pero puede que dé problemas en el PC ejemplo que hemos puesto anteriormente, ya que a pesar de que cuenta con 6 GB de memoria gráfica solo dispone de 8 GB de memoria RAM. Creo que la idea se entiende bastante bien.

¿Cuánta memoria RAM y VRAM necesita un PC para sobrevivir a PS5 y Xbox Series X?

La conclusión es bastante sencilla. Es cierto que todavía podemos disfrutar de la mayoría de los juegos actuales con configuraciones de 8 GB de RAM y con 4 GB de memoria gráfica si nos movemos en resoluciones 1080p, pero un PC que quiera sobrevivir a PS5 y Xbox Series X de forma plena, es decir, a todo su ciclo de vida, necesitará valores muy superiores.

En el caso de la memoria RAM, tengo claro que con 16 GB tendremos más que suficiente. Por lo que respecta a la memoria gráfica, ya hemos visto una clara tendencia al alza que confirma que los 8 GB serán el nuevo estándar. Puede que algunos juegos acaben exigiendo una mayor cantidad de memoria gráfica, pero no creo que sea imprescindible contar con una mayor cantidad de memoria salvo que Sony y Microsoft decidan presentar una PS5 Pro y una Xbox Series X mejorada.

Si se da el caso, las tarjetas gráficas con 8 GB de memoria podrían quedarse cortas, como ya ocurrió con las de 2 GB en la generación actual.

3.-Construyendo un PC para sobrevivir a PS5 y Xbox Series X: la tarjeta gráfica

Este será uno de los pilares centrales para dar forma a un PC que pueda sobrevivir a PS5 y Xbox Series X de verdad. Tanto Sony como Microsoft han confirmado las especificaciones de las GPUs de ambas consolas.

Sabemos que estarán basadas en la arquitectura RDNA 2, y que su hardware para trazado de rayos adopta una estructura de recursos compartidos con las unidades de texturizado, lo que implica que, salvo sorpresa de última hora, no estará al nivel del trazado de rayos que ofrecen las RTX 20 de NVIDIA.

Para valorar mejor qué tarjeta gráfica necesitará un PC para sobrevivir a PS5 y Xbox Series X vamos a ver, primero, las especificaciones de ambas consolas y sus equivalencias más cercanas dentro de la serie Radeon RX 6000 de AMD:

Especificaciones de la GPU de PS5

Arquitectura RDNA 2 semipersonalizada (no integraría todas las funciones clave).

2.304 shaders a 2,29 GHz (frecuencia dinámica, pico máximo).

144 unidades de texturizado-trazado de rayos (no pueden realizar operaciones de textura-rayos a la vez).

64 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz, lo que nos deja un ancho de banda de 448 GB/s.

Equivalencia más cercana: Radeon RX 6700

Núcleo gráfico Navi 22 en 7 nm (arquitectura RDNA 2).

36 CUs activas con 2.304 shaders.

Frecuencia de trabajo sin concretar, debería rondar también los 2 GHz.

144 unidades de texturizado, dedicadas también a trazado de rayos.

64 unidades de rasterizado.

Bus de 192 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz.

Especificaciones de la GPU de Xbox Series X

Arquitectura RDNA 2, fabricada en 7 nm.

3.328 shaders a 1.825 MHz.

208 unidades de texturizado-trazado de rayos (no pueden realizar operaciones de textura-rayos a la vez).

80 unidades de rasterizado.

Bus de 320 bits.

16 GB de memoria GDDR6 unificada, de los cuales 10 GB tendrán un ancho de banda de 560 GB/s y 6 GB tendrán un ancho de banda de 336 GB/s.

Equivalencia más cercana: Radeon RX 6800

Núcleo gráfico Navi 21 XL en 7 nm (arquitectura RDNA 2).

64 CUs activas con 4.096 shaders.

GPU a 1.815 MHz-2.105 MHz, modo normal y turbo.

256 unidades de texturizado, dedicadas también a trazado de rayos (no pueden realizar operaciones de textura-rayos a la vez).

102 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits.

8-16 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

Como vemos, en el caso de PS5 hay una equivalencia casi idéntica, pero no ocurre lo mismo con Xbox Series X, lo que complica bastante acertar con la solución gráfica exacta que necesitaremos para montar un PC capaz de estar a su altura. Con todo, podemos daros una estimación bastante acertada. Vamos a verlo.

¿Qué tarjeta gráfica necesita un PC para sobrevivir a PS5 y Xbox Series X?

Debemos diferenciar entre PS5 y Xbox Series X, ya que la segunda tiene una GPU más potente que la primera. Según Sony, PS5 será capaz de mantener la frecuencia de 2,23 GHz a nivel de GPU de forma estable y contará con un bus de 256 bits, lo que significa que estará un poco por encima de la Radeon RX 6700 (siempre que esas especificaciones que hemos listado se confirmen).

La Radeon RX 6700 va a ser una tarjeta gráfica de gama media-baja, es decir, una solución económica que rondará los 199 euros, y que competirá en la franja de las RTX 2060-RX 5700.

En el caso de Xbox Series X, tenemos una GPU que estará a medio camino entre la Radeon RX 6700 XT y la Radeon RX 6700 XT, lo que la coloca directamente en la gama media. No tenemos una equivalencia directa, pero como dije en su momento, creo que lo más probable es que esté un poco por encima de la RTX 2070 en potencia bruta (pero por debajo en trazado de rayos), y que se coloque más o menos al nivel de una RX 5700 XT.

Vamos a atar cabos y a cerrar con una conclusión. Si se cumplen todas las filtraciones que hemos visto dentro de la serie Radeon RX 6000 de AMD, una Radeon RX 5700 XT marcaría el nivel que necesitaría un PC para sobrevivir a PS5 y Xbox Series X. Dado que ambas consolas gozarán de una mayor optimización, contar con una solución gráfica situada un escalón por encima sería recomendable.

4.-Construyendo un PC para sobrevivir a PS5 y Xbox Series X: el SSD

Es la última pieza del puzle. Como sabemos, ambas consolas van a abandonar el HDD a favor de un SSD, un movimiento muy acertado que supone un salto importante y que permitirá superar una de las tres grandes limitaciones que presentan las consolas de la generación actual.

PS5 utilizará un SSD de alto rendimiento con velocidades de hasta 5,5 GB/s (sin compresión), mientras que Xbox Series X montará un SSD capaz de trabajar a una velocidad de hasta 2,4 GB/s (también sin compresión). Las diferencias entre ambas unidades de almacenamiento en términos de velocidad son muy grandes, y esto ha generado fuertes dudas entre los usuarios, que no tienen claro qué tipo de SSD deberán montar para superar esa transición que marcará la nueva generación.

Podemos dar por sentado que el SSD de PS5 se aprovechará en los títulos exclusivos desarrollados para dicha consola, y puede que las adaptaciones de algunos de ellos que lleguen a PC hagan lo propio, es decir, que sean capaces de aprovechar unidades SSD PCIE Gen4 x4, pero esto no quiere decir que vaya a ser imprescindible contar con una unidad de este tipo.

Los desarrollos multiplataforma se ejecutan teniendo en cuenta el sistema más lento, es decir, PS4 y Xbox One en la etapa de transición intergeneracional, y Xbox Series X una vez completada la transición. Varios desarrolladores ya lo han confirmado, así que tranquilo, un SSD PCIE Gen3 x4 NVMe seguirá siendo perfectamente válido.

¿Qué SSD necesita un PC para sobrevivir a PS5 y Xbox Series X?

Vamos a hablar tanto de la capacidad como de la velocidad. Como hemos anticipado, el mínimo común denominador quedará fijado por Xbox Series X una vez que se complete la transición a la nueva generación, lo que significa que cualquier SSD PCIE Gen3 capaz de alcanzar una velocidad de transferencia de 2,4 GB/s nos permitirá cumplir sin problemas.

Contar con un SSD de alto rendimiento va a ser clave, sobre todo cuando se complete esa transición, ya que se empezará a prescindir de forma masiva de las duplicaciones de archivos, una técnica utilizada para mejorar los tiempos de carga en unidades mecánicas, y la optimización de los juegos de nueva generación girará en torno al SSD.

Podrás instalar juegos en unidades HDD, pero estoy convencido de que los tiempos de carga acabarán siendo insoportables, y que darán problemas de carga de texturas y otros elementos gráficos (popping). Por lo que respecta a la capacidad, ten claro que lo ideal sería no bajar de 1 TB.