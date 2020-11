El conocido medio HardwareUnboxed ha confirmado en un vídeo que el stock de las Radeon RX 6800 va a ser muy pobre durante su primera fase tras el lanzamiento oficial que, como sabrán muchos de nuestros lectores, está previsto para este 18 de noviembre.

La Radeon RX 6800 se perfila como la tarjeta gráfica de gama alta más interesante dentro de la nueva generación de AMD ya que, si se cumplen los resultados que publicó la compañía de Sunnyvale en su momento, debería ser capaz de superar a la GeForce RTX 3070 de NVIDIA en casi todos los juegos actuales. Por su parte, la Radeon RX 6800 XT estaría, más o menos, al nivel de la GeForce RTX 3080.

Como dije en su momento, estoy a la espera de ver pruebas de rendimiento imparciales antes de lanzar las campanas al vuelo, ya que AMD no ofreció números concretos al hablar de los resultados de las soluciones gráficas de NVIDIA en sus comparativas, y tampoco especificó qué configuración gráfica habían utilizado ni qué valores exactos estaban mostrado (tasa media de fotogramas por segundo o tasa máxima).

¿Qué supondrán los problemas de stock de las Radeon RX 6800?

Es importante dejar claro que HardwareUnboxed se refiere a la serie Radeon RX 6800 en general, es decir, incluye tanto el modelo estándar como la versión XT al hablar de problemas de stock, y dice que sus fuentes provienen directamente del canal minorista. No son rumores, es una información fidedigna que proviene de los propios vendedores de tarjetas gráficas.

No es la primera vez que se habla de problemas de stock en el lanzamiento de las nuevas Radeon RX 6000, de hecho podemos dar prácticamente por confirmado que esos mismos problemas se extenderán a la Radeon RX 6900 XT, una solución tope de gama que llegará al mercado el 8 de diciembre, y que según AMD juega en la misma liga que la GeForce RTX 3090, una tarjeta gráfica que no tuve la suerte de analizar, pero que se ha convertido, de momento, en la más potente que existe en el mercado de consumo general.

He querido echar un vistazo a los principales minoristas españoles, y no he visto ni rastro de las Radeon RX 6800. No es normal, ya que estamos a menos de dos días de su lanzamiento, aunque puede que se haya optado por no realizar un listado temprano para evitar llamar la atención de bots y de especuladores.

AMD confirmó en su momento que había dado instrucciones a los minoristas para intentar limitar el acceso de aquellos a las Radeon RX serie 6000, pero si la demanda es muy alta y el stock es muy bajo las consecuencias están clarísimas. Por mucho que limites la compra a una unida por cliente, o que establezcas otras restricciones importantes, al final muchos usuarios no podrán hacerse con una Radeon RX 6800, y la reventa a precios inflados se convertirá, como ocurrió con las RTX serie 30, en un grave problema.

Si tenías previsto comprar una nueva tarjeta gráfica, paciencia, ya que es probable que no puedas hacerte con lo último de NVIDIA y de AMD a un precio razonable hasta bien entrado 2021 (primer trimestre, en el mejor de los casos). Estaremos atentos a ver cómo evoluciona esta situación, pero en los pocos listados que he podido ver a nivel europeo, las Radeon RX 6800 aparecen con precios que rondan entre los 740 euros y los 870 euros.