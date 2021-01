¿Tienes claro a qué vas a jugar este fin de semana? Con la situación actual, derivada de la pandemia de la COVID-19, quedarnos en casa a disfrutar de nuestros videojuegos favoritos es, sin duda, una de las cosas más sensatas que podemos hacer, aunque debo confesar que, en mi caso, no necesito excusa alguna para hacerlo.

Bromas aparte, lo cierto es que al final siempre intento repartir el tiempo entre muchas cosas que quedan pendientes durante la semana, y por regla general no suelo tener todo el tiempo que me gustaría para disfrutar de mis juegos favoritos, de hecho no llegué a terminar Cyberpunk 2077 hasta hace cosa de un par de semanas, y porque decidí dejar para luego algunas misiones secundarias.

Ahora mismo estoy intentando aprovechar el tiempo de la mejor manera posible, y para ello lo distribuyo en función de los ratos que tengo disponibles. Por ejemplo, cuando no tengo más de 30 minutos, aprovecho para avanzar un poco en la nueva temporada de Diablo III, o para hacer alguna cosa rápida en Guild Wars 2. Por contra, cuando tengo como mínimo una hora libre, me lanzo a por Halo The Master Chief Collection, que compré en las últimas ofertas de Steam.

Estoy reviviendo las aventuras del Jefe Maestro (jugué a los originales en sus respectivas consolas) para prepararme de cara a Halo Infinite, un juego que espero disfrutar en PC tan pronto como esté disponible. También tengo muchas ganas de «hincarle el diente» a Resident Evil Village, aunque me preocupa un poco que Capcom haya decidido desarrollarlo como un título intergeneracional, sobre todo por cuestiones de optimización y de «downgrade» gráfico.

Y tú, ¿a qué vas a jugar este fin de semana?

Ya conoces mis humildes planes para este finde semana, ahora te toca a ti contarnos a qué vas a jugar este finde.

Si no tienes claro a qué vas a jugar, y estás buscando información o guías útiles que te ayuden a encontrar opciones interesantes no te preocupes, en MC tenemos muchos artículos de este estilo que te resultarán interesantes.

Por ejemplo, en su momento seleccionamos 18 juegos gratis para PC con pocos requisitos, y también vimos 25 juegos para PC con buenos gráficos y pocos requisitos. Si lo que te gustan son los clásicos, también encontrarás varias guías utilizando el buscador.

No te entretengo más, adelante, cuéntanos a qué vas a jugar este fin de semana. Nos leemos en los comentarios.