Telegram ya permite importar historiales de chat de Whatsapp

Que Telegram ha decidido sacar partido del mal momento de Whatsapp es algo que cada día resulta más evidente, y esta nueva función es una prueba más de ello. Y es comprensible, puesto que oportunidades como esta pueden darse solo una vez en la vida, por lo que desaprovecharlas se puede convertir en una rémora que nos acompañe por el resto de los tiempos.

Como ya te hemos ido informando puntualmente, las nuevas condiciones de uso de Whatsapp se han convertido en un auténtico dolor de cabeza para Facebook, su propietaria. Y es que tras su anuncio, muchos usuarios han decidido dar el salto a otros servicios, provocando así un auténtico éxodo a otros servicios como Telegram. Conscientes del problema, así como de las crecientes presiones en contra, Facebook decidió retrasar tres meses la entrada en vigor de las mismas, pero a día de hoy parece difícil que consiga revertir la situación sin renunciar a las nuevas condiciones.

Telegram, por su parte, vive un momento bastante positivo, ya tiene planes para empezar a monetizar el servicio (y en general son bien vistos por la comunidad) y su número de usuarios no deja de crecer. El único problema importante al que podría tener que enfrentarse es a la denuncia que exige que Apple retire su app de la tienda de aplicaciones de iOS, lo que excluiría del servicio a todos los usuarios de iPhone, sin duda un pellizco bastante importante.

Si bien no tiene mucho que hacer, al menos de momento, en lo referido a esta demanda, en lo que se han centrado los responsables de Telegram es en facilitar la migración desde Whatsapp y otros servicios similares (Line y KakaoTalk) a su propio servicio, y el último (y muy importante) paso a este respecto es hacer posible importar los historiales de chat desde estos servicios. Y es que, en no pocos casos, es precisamente ese historial, la posibilidad de acceder al mismo, una razón determinante de que nos mantengamos empleando un servicio en particular.

El proceso, eso sí, debe llevarse a cabo en dos fases, puesto que Telegram no puede acceder directamente al historial de conversaciones de Whatsapp. Por lo tanto, en primer lugar es necesario emplear la función de exportación de Whatsapp (o de los otros dos servicios compatibles con esta nueva función de Telegram) para, una vez que ya tengas el archivo de salida, importarlo desde la app de Telegram. La importación admite chats individuales y grupales por igual, e incluye documentos y videos. Las imágenes no se mencionan explícitamente, lo cual es extraño ya que las exportaciones de WhatsApp pueden incluirlas.