Te has decidido a cambiar tu tarjeta gráfica. No es el mejor momento por los problemas de stock que hay ahora mismo, pero has tenido suerte y has encontrado el modelo que querías a un precio interesante. Mi más sincera enhorabuena, pero antes de lanzarte a cambiarla, ¿tienes claros todos los pasos que debes dar? Si la respuesta es no, cuidado, podrías meter la pata en el proceso de cambio, y las consecuencias podrían ser muy graves.

Siguiendo la línea del especial de doce cosas que no debemos hacer al montar un PC, quiero compartir con vosotros este artículo con un enfoque más sencillo, aunque igualmente interesante, donde vamos a descubrir tres errores que no debes cometer al cambiar tu tarjeta gráfica. Dichos errores son, por lo general, los más frecuentes, y también son de los más graves, así que su importancia está fuera de toda duda.

Antes de empezar, os recuerdo que si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios, y estaremos encantados de ayudaros a resolverla. Si no sabes cómo cambiar la tarjeta gráfica de tu PC tranquilo, en este tutorial encontrarás toda la información que necesitas, explicada paso a paso y de forma clara.

1.-Antes de cambiar tu tarjeta gráfica asegúrate de tener espacio, y potencia suficiente

No sería la primera vez que me encuentro con el clásico escenario en el que un usuario se deja llevar por el entusiasmo y compra una tarjeta gráfica que no le cabe en la caja, o que requiere demasiada potencia (o amperaje) para la fuente de alimentación que tiene.

Si no tienes espacio suficiente, la tarjeta gráfica no entrará, y si tu fuente de alimentación está por debajo de los valores recomendados, tanto en vatios como en amperios, mostrará un comportamiento errático, y puede que incluso no llegue a funcionar directamente.

Revisa bien esas dos claves antes de lanzarte a cambiar tu tarjeta gráfica, y en caso de duda habla directamente con el vendedor. Ten en cuenta, además, que la calidad de una fuente de alimentación influye, y mucho, a la hora de mover tarjetas gráficas potentes.

2.-¿Tiene los conectores que necesitas?

Aunque no es tan frecuente como el caso anterior, gracias sobre todo a la estandarización del HDMI y, en menor medida, del DisplayPort, todavía se mantiene como uno de los errores más importantes que puedes cometer al cambiar tu tarjeta gráfica, aunque por suerte también es uno de los más fáciles de resolver.

Si vas a cambiar tu tarjeta gráfica, piensa primero en cómo vas a conectarla a tu monitor, y comprueba si el modelo que vas a comprar cuenta con la salida que necesitas. Por ejemplo, si vas a conectar el monitor por HDMI, necesitarás una tarjeta gráfica que cuente con dicha salida, y si vas a hacerlo por DisplayPort lo mismo, deberá contar con dicho conector.

En caso de que estés utilizando un monitor relativamente antiguo, basado en salidas VGA o DVI (en sus diferentes versiones), ten mucho cuidado, ya que esos conectores ya no están presentes en la mayoría de las tarjetas gráficas que se comercializan actualmente.

3.-Cuidado con la ranura, y con los conectores de alimentación

Si tu placa base tiene dos ranuras PCIE, es probable que el primero sea capaz de funcionar a x16, y que el segundo esté limitado a x8. Este tipo de configuraciones son muy frecuentes, y pueden llevarte a cometer un error importante al cambiar tu tarjeta gráfica si no tienes un mínimo de sentido común.

Cuando cambies tu tarjeta gráfica, debes tener siempre presente que esta debe ir instalada en la primera ranura PCIE, ya que esta le proporcionará el ancho de banda que necesita para funcionar correctamente. Está comprobado que instalar una tarjeta gráfica de gama alta en una ranura PCIE Gen3 x8 puede limitar de forma considerable el rendimiento, así que cuidado.

Por último, no te olvides de asegurar bien los conectores de alimentación adicional, ya que son fundamentales para que la tarjeta gráfica pueda obtener la alimentación que necesita en cada momento, dependiendo de la carga de trabajo que esté sacando adelante. Un conector de alimentación mal puesto, puede causar estragos.