Subtítulos en Instagram, un avance en accesibilidad

Hablar de subtítulos en Instagram puede sonar raro, especialmente a aquellas personas que no han empleado esta red o, como mínimo, llevan ya mucho tiempo sin acceder a la misma. Y es que si en sus orígenes la clave de ese servicio eran las fotos, con el tiempo el vídeo ha ido ganando posiciones, en una tendencia que no parece encontrar freno, pues además es promovida activamente por la propia plataforma, del mismo modo que lo están haciendo otras redes sociales.

El primer paso en este sentido, por parte de Instagram, fue permitir subir vídeos como publicaciones, después llegaron las historias, y más recientemente los directos, una función que la red no hace más que mejorar, primero incrementando su duración máxima y posteriormente el número máximo de participantes. Una evolución que, eso sí, plantea nuevos desafíos en lo referido a la accesibilidad, ya que no es lo mismo ver una imagen que un vídeo. Y aquí es dónde entran los subtítulos en Instagram.

Según podemos leer en un tweet del periodista y experto en redes sociales Matt Navarra, la red social ha empezado a probar una función de subtítulos generados automáticamente que, de momento, se podrán activar en las historias. De momento se puede personalizar su aspecto con varios ajustes predefinidos y, eso sí, el reconocimiento de voz aún no es 100% efectivo, pero en general parece bastante funcional. Y, eso sí, los subtítulos en Instagram, al menos en un primer momento, parecen estar disponibles solo para vídeos en inglés.

