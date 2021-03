Durante esta semana, Sony ha querido presentarnos su nuevo programa «Play at Home», que tal y como indica su nombre, está enfocado para que permanezcamos en casa. Y qué mejor manera de hacerlo que con una selección de juegos gratis para PS4 y PSVR para disuadirnos a que mantengamos el distanciamiento social ahora que vuelve el buen tiempo y apetece más que nunca echarse a la calle.

Comenzando a finales de este mes, cada uno de estos títulos estará disponible por tiempo limitado para ser obtenido de manera totalmente gratuita, y guardado para siempre, con una fecha tope hasta las 03:00 del 23 de abril (horario de la península española). Pero lo mejor de todo es que, a diferencia del programa de juegos gratis y recompensas ya existente de PS Plus, en este caso no necesario tener una de estas suscripciones para reclamar los juegos, hablando así de un método 100% gratis.

Disponibles desde la PlayStation Store a partir del próximo 26 de marzo a las 03:00, podremos hacernos con algunos juegos gratis interesantes como Abzû, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica o The Witness, reconocidas entregas de desarrolladoras independientes, y que ostentan unas críticas realmente altas por parte de ambas prensa especializada y comunidad de jugadores.

Así pues, si disponemos de uno de los dispositivos de realidad virtual PSVR (o estamos pensando en hacernos con uno en el futuro), también podremos hacernos con algunos títulos compatibles como Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper o Paper Beast.

Aunque sin duda la gran sorpresa de Play at Home llegará un poco más tarde. Y es que con una disponibilidad desde el 20 de abril a las 03:00 hasta el 15 de mayo a las 03:00, y encabezando esta lista de juegos gratis, Sony nos permitirá hacernos con una copia de Horizon Zero Dawn Complete Edition, que además de la entrega original, incluye todo el contenido de la expansión Frozen Wilds, con tiempo suficiente para ponernos al día antes de la llegada de su próxima entrega.

Por último, ya que no todo es siempre jugar (o eso dicen algunos), Sony también nos ofrecerá una prueba gratuita extendida de Funimation (o Wakanim, según la región), con el acceso total al servicio de suscripción de retransmisión de anime incluye programas de éxito actuales como My Hero Academia, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Attack on Titan o Fruits Basket, entre muchos otros.