Con su popularidad y su cuota de mercado creciendo día a día, Telegram se ha convertido en el principal rival de Whatsapp y Facebook Messenger. No digo que sea el único ni que sea el mejor, que no se me malinterprete, lo que digo es que por lo que puedo comprobar en mi entorno más inmediato, no son pocos los usuarios que están transicionando de Whatsapp a Telegram. Supongo que solo los usuarios más preocupados por la privacidad, como Mark Zuckerberg, se decantan por opciones más seguras como Signal.

Como ya hemos contado en otras ocasiones, el éxito de Telegram no se debe solo a las debilidades de sus rivales, también su constante evolución juega una baza muy importante. Y aunque algunas funciones pueden tener un mal uso, lo cierto es que la inmensa mayoría de las nuevas funciones son realmente prácticas y hacen que poco o nada tenga que envidiar a otros servicios del mismo tipo… casi se podría decir que más bien al contrario.

La nueva actualización de Telegram trae bastantes novedades destacables, así que daremos un rápido repaso a la mismas:

Sistema de pagos: Presente en Telegram desde 2017, en esta versión el sistema de pagos a través de la plataforma se actualiza pasando a permitir los pagos con tarjeta de crédito, en cualquier chat y de forma nativa, con ocho proveedores de pago: Stripe, Yandex.Money, Sberbank, Tranzzo, Payme, CLICK, LiqPay y ECOMMPAY. Telegram ni almacenará información sobre los pagos y operaciones ni recibirá comisiones, y ha habilitado un canal de demostración sobre cómo funciona este nuevo sistema.

Chats de voz programados: Que Telegram observa a Clubhouse no es una sorpresa, y lo cierto es que está adoptando un enfoque muy interesante en este tema que ya vimos con los chats 2.0, y que encuentra ahora refuerzo en esta nueva función, con la que los administradores de grupos y canales podrán programar, con fecha y hora, un encuentro de voz en el servicio. No hay limitaciones en el tamaño de las salas, pueden ser de un grupo de amigos o, como dice Telegram, de millones de oyentes.

Nuevas versiones web: A falta de una, Telegram estrena dos nuevas versiones web de acceso al servicio. Denominadas genéricamente Web K y Web Z, lo cierto es que al menos de un primer vistazo he sido incapaz de encontrar diferencias entre ambas, y no se ha publicado información con respecto a las mismas, por lo que es posible que las diferencias no estén relacionadas con sus funciones, sino con sus «tripas».

Estas son solo las más destacables, puedes encontrar el resto de novedades de Telegram aquí, y si no quieres perderte todo las noticias que publicamos en MuyComputer y todavía no conoces nuestro canal de Telegram, no lo dudes y únete ya.