Steam continúa con su dinámica de juegos gratis, en esta ocasión gracias a DONTNOD y Xbox Game Studios, con la rebaja total de Tell Me Why y el contenido completo de sus tres capítulos con motivo de la celebración del mes del orgullo, para demostrar su «profundo agradecimiento a los muchos jugadores, especialmente los jugadores trans y queer, que han encontrado comprensión y esperanza en nuestro juego«.

Disponible de manera totalmente gratuita, para hacernos con este juegos tan sólo tendremos que acceder a su ficha en la tienda web de Steam (Tell Me Why), iniciar sesión con nuestra cuenta, y añadir el juego a nuestra biblioteca. Método que podremos replicar de manera exacta a través de la aplicación de escritorio de la plataforma de juegos.

Además, dado que su disponibilidad está centrada en la celebración del mes del orgullo, esta rebaja del 100% estará disponible hasta el próximo 1 de julio a las 8:00 (horario de la península española), contando con todo el mes para hacernos con él. Y es que una vez añadido a nuestra biblioteca, será nuestro para siempre.

Tell Me Why

Galardonada como «Mejor juego con impacto» en los pasados The Game Awards 2020, nos llega esta aventura narrativa del estudio detrás de la aclamada franquicia Life is Strange.

En este íntimo misterio, los gemelos reunidos Tyler y Alyson Ronan utilizan su vínculo sobrenatural para descifrar los misterios de su amada pero problemática niñez, ambientada en un hermoso pueblito de Alaska en el que se incluyen personajes verdaderos, temas maduros y elecciones fascinantes.

Elige bien tus elecciones, pues estas afectarán al rumbo de las vidas, y descubre cuan fuerte es el vínculo que une a estos gemelos a través los tres capítulos de esta profunda historia.

Requisitos mínimos Tell Me Why

Sistema operativo: Windows 7 (64 bit)

Procesador: Intel Core i3 4130 o AMD FX 4300

Memoria: 4 GB de RAM

Gráfica: Nvidia GTX 750Ti o Nvidia GTX 1050 o AMD Radeon R7 260X o AMD Radeon RX 560

Almacenamiento: 25 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11