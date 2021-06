Square Enix presenta en el E3 2021 sus próximos lanzamientos

E3 2021. Tras los primeros adelantos, este fin de semana finalmente han tenido lugar algunas de las conferencias principales de la feria de videojuegos, con anuncios de grandes desarrolladoras como Square Enix, que en el pequeño espacio de apenas 40 minutos, logró condensar una buena cantidad de lanzamientos entre los que destacó la confirmación del rumoreado nuevo título de Guardianes de la Galaxia.

Sin embargo, no deja de sorprendernos la ausencia de nuevos detalles sobre la segunda parte de Final Fantasy VII Remake, quizás justificada por la reciente llegada de Final Fantasy VII Remake Intergrade; o Final Fantasy XVI, que prometía un desarrollo y lanzamiento bastante cercano, el cual podría haber sido relegado a la próxima celebración del Tokio Game Show.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Claro protagonista de la conferencia de Square Enix, casi un tercio de su presencia en la feria estuvo dedicado a la presentación global de Marvel’s Guardians of the Galaxy, un título de acción desarrollado por el veterano equipo de Eidos-Montréal, que ha trabajado estrechamente con Marvel Entertainment para ofrecer una experiencia auténtica y original inspirada en los más de 50 años que tiene la historia de Guardianes de la Galaxia.

Cogiendo como base los cómics, y con una banda sonora íntegramente inspirada en los 80, esta aventura nos llevará por un alocado viaje estelar en el que Peter Quill y el resto de los Guardianes se conviertirán por accidente en la primera y última línea de defensa de la galaxia. Así pues, tal y como pudimos ver en las primeras imágenes y gameplays mostrados, volveremos a encontrarnos con un título de jugabilidad muy similar al reciente Marvel’s Averngers, con un modelo beat ‘em up centrado en las habilidades especiales y combinadas de estos conocidos personajes.

Presentado como otro título intergeneracional, Marvel’s Guardians of the Galaxy aterrizará el próximo 26 de octubre en las consolas PS4 y PS5, Xbox One y Xbox Series X|S, así como en PC a través de Steam y el servicio de streaming GeForce NOW.

Babylon’s Fall

Sorprendiéndonos con una nueva IP, nos encontramos con este título de fantasí y acción hack and slash desarrollado en asociación con PlatinumGames, dejando entrever una clara influencia en el estilo de combate de NieR: Automata (aunque tranquilos, no se tratará de ningún juego Core para la historia de Yoko Taro).

Con un combate cooperativo fluido, armas poderosas y un estilo artístico único y sorprendente, sin duda uno de los mayores puntos fuertes de Babylon’s Fall es la confirmación de su modo cooperativo online, que nos permitirá crear grupos de hasta cuatro jugadores; así como el adelanto de la inclusión de nuevos modos posteriores a su lanzamiento, que se irán añadiendo sin ningún coste adicional.



Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Otra de las grandes sorpresas de Square Enix fue la presentación de este nuevo título de la saga Final Fantasy, con un concepto de juego totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, y una estética que mezclará la fantasía convencional con un toque actual y futurista.

Y es que si bien ya se habían adelantado algunos rumores sobre este juego, apuntando hacia la primera toma de contacto de la compañía con el genero Souls, finalmente este juego de Team Ninja y Koei Tecmo parece haber optado por un formato hack and slash más similar al de la saga Devil May Cry.

Aunque sin duda lo más interesante de este juego será saber dónde encaja exactamente dentro de este universo de fantasía con más de 30 años, siendo de hecho su antagonista principal un renovado Garland, villano de la primera entrega original. «Jack y sus aliados, Ash y Jed, arden con la determinación de derrotar Caos mientras abren las puertas del Santuario del Caos. Sin embargo, persisten las dudas: ¿son realmente los Guerreros de la Luz según la profecía predicha?«, reza la sinopsis adelantada.

Con una fecha sin especificar dentro de 2022, no deja de sorprendernos el hecho de este juego siga planteado como un título intergeneracional, confirmando su disponibilidad para PS4 y PS5, Xbox One y Xbox Series X|S y PC.



Final Fantasy Pixel Remastered

De hecho, hablando de la saga original estos juegos de rol, Square Enix también anunció la vuelta de las seis primera entregas de Final Fantasy, remasterizadas de manera única para adaptar estos juegos a la época actual, manteniendo el formato clásico pixel 2D.

Así pues, los seis títulos llegarán dentro de un pack recopilatorio que estará disponible «pronto» para PC a través de Steam y en ambos móviles Android e iOS.



Life is Strange: True Collors

Tres meses después de su primera presentación, finalmente volvemos a ver nuevos detalles sobre la próxima entrega de esta aventura gráfica interactiva de carácter emocional.

En esta ocasión, además de los propios comentarios de los desarrolladores, pudimos ver cómo funcionarán las habilidades especiales de Alex, quien podrá observar las emociones de los demás a través de sus auras, permitiéndonos abrir nuevas líneas de diálogo según la manera en la que interactuemos con ellos y el escenario.

Fechada ya para el próximo 10 de septiembre, Life is Strange: True Collors estará disponible para PS4 y PS5, Xbox One y Xbox Sereis X|S, PC y Stadia.



Life is Strange Remastered Collection

Por otra parte, la compañía también aprovechó para anunciar la remasterización de las dos primeras entregas de esta franquicia, que mejorarán la calidad general del juego en todos los personajes y entornos, así como el importante cambio en las animaciones de los personajes con la integración del rendimiento de mocap facial completo, e incluso algunos rompecabezas y funcionalidades actualizadas y refinadas para ofrecer una experiencia de juego más fluida.

Con una pre-compra ya disponible, este paquete estará disponible el próximo 30 de septiembre, repitiendo disponibilidad en PS4, Xbox One y PC.



Hitman Sniper

Presentando una historia completamente original ambientada en el Universo Hitman, en esta ocasión no controlaremos al Agente 47, sino que viviremos los eventos que siguieron a su desaparición, continuando la historia de The Shadows. Activando la Iniciativa 426, también conocida como Las Sombras, tomaremos parte de un grupo de francotiradores altamente capacitados para eliminar a una nueva red criminal amenaza con hacer añicos la estabilidad global.

Hitman Sniper: The Shadows llegará como un juego completamente gratuito durante este mismo año, con una exclusividad para terminales móviles iOS y Android.



Otros anuncios de Square Enix

Por último, la presencia de Square Enix en el E3 2021 se completó con algunos rápidos avances de otros de sus títulos presentados anteriormente, con la escena de apertura del remasterizado Legends of Mana, un nuevo teaser de Final Fantasy VII The First Soldier, la apertura del pre-registro de NieR Re[in]carnation, o la llegada de nuevos contenidos para juegos como Marvel’s Avengers, Legends of Mana y Final Fantasy Brave Exvius.