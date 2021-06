Xbox y Bethesda presentan en el E3 2021 sus próximos lanzamientos

E3 2021. Además de la charla de Square Enix, otro de los protagonistas de este fin de semana fue Microsoft, con la conferencia conjunta de Xbox y Bethesda, y la presentación de hasta 30 juegos durante su hora y media de presencia durante este E3 2021, una de las más largas de todo el evento.

Así pues, tal y como estaba previsto, los dos títulos centrales de esta presentación fueron Halo Infinite y Starfield, aunque eso no quitó para que viésemos la llegada de otros anuncios de títulos inéditos como Forza Horizon 5, Contraband, The Outer Worlds 2 o S.T.A.L.K.E.R. 2, así como el anuncio de la llegada de numerosos títulos a su servicio Xbox Game Pass, o algunos nuevos contenidos como la colaboración de Sea of Thieves con Piratas del Caribe.

Sin embargo, pese a la enorme cantidad de juegos presentes, no dejó de sorprendernos la gran cantidad de títulos multiplataforma, así como la ausencia de novedades de Scorn o el nuevo título de Fable, dos de los exclusivos de Xbox más esperados actualmente, y de los cuales apenas conocemos una poca información.

Starfield

Comenzando por uno de los platos fuertes, la conferencia de Xbox y Bethesda arrancó de la mano de Todd Howard, director de Bethesda Game Studios, y el tan esperado Starfield. Con apenas unos pocos minutos de vídeo, la gran novedad llegó con la primera revelación de au fecha oficial de lanzamiento, el próximo 22 de noviembre de 2022, confirmando su presencia exclusiva para Xbox Series X|S y PCs Windows.



Halo Infinite

Superando las primeras críticas y mostrándonos un apartado visual realmente sobresaliente, Xbox ha desvelado un nuevo tráiler de su saga más mítica, ofreciéndonos un vistazo más profundo de lo que llaman «su campaña épica». Por desgracia, este primer vídeo no sumó ninguna secuencia de juego real, con solo algunas cinemáticas (creadas eso sí con el motor del juego) que nos muestran la interacción entre el Jefe Maestro y Cortana.

Sin embargo, la presencia de este juego en el E3 2021 no podía centrarse sólo en esto. Y es que también se adelantó un segundo vídeo en el que se muestran algunos de los detalles que ofrecerá este juego de cara a la nueva generación, con un modo multijugador gratuito que admitirá unas tasas de hasta 120 fps en Xbox Series X, así como la promesa de una entrega que supondrá «una verdadera revolución para la franquicia«.

Aunque sin duda la gran sorpresa llegó con la confirmación oficial de su nueva fecha de estreno, esta vez definitiva, con una llegada exclusiva al ecosistema de a consolas y ordenadores de Microsoft, y un marco fijado en las navidades de este mismo año.



Forza Horizon 5

El quinto episodio numerado de la serie firmada por Playground Games volverá con unos gráficos todavía más renovados que prometen revolucionar el género, con unos acabados finales que rozan el realismo. Así pues, volveremos a encontrarnos con un formato de carreras de tipo arcade acompañado de una enorme cantidad de actividades para realizar, tanto en solitario como en multijugador online.

Centrando su ambientación principal en México, como en series anteriores, nos esperarán todo tipo de escenarios y ciudades reconocibles, así como algunos eventos especiales como el cambio de las estaciones, que cambiará los escenarios y modo de conducción a cada semana. Aunque esta ocasión podremos vivir unos fenómenos atmosféricos y topografías únicos, con nuevos añadidos como desiertos, selvas, ciudades históricas en ruinas, e incluso volcanes.

Como no podía ser de otra manera, una vez más la saga Forza permanecerá bajo la exclusividad total del ecosistema de Microsoft, con una



S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl

Ambientado en una realidad alternativa donde tuvo lugar un segundo desastre nuclear en Chernobyl, causando la creación de una localización conocida como The Zone donde suceden todo tipo de fenómenos extraños derivados de los efectos de la radiación, repitiendo con la fórmula con tintes de terror y acción frenética de su primera entrega.

Exclusiva para consolas de Xbox Series X, la secuela de este shooter en primera persona estará disponible a partir del próximo 28 de abril de 2022.



Contraband

Una de las sorpresas de Xbox Game Studios llego con esta nueva IP desarrollada junto con Avalanche Studios, creadores de Just Cause y Mad Max, con un título que nos promete mucha acción y un mundo abierto cooperativo ambientado en el peligroso ambiente del tráfico de drogas. Si bien por desgracia por el momento no se han compartido demasiados detalles, ya se ha confirmado que se tratará de otro título exclusivo para el ecosistema de Microsoft, enfocado para la nueva generación con su llegada para Xbox Series X|S, PC y el servicio en la nube xCloud.



Redfall

Bethesda también sorprendió con una nueva IP, con este shooter cooperativo en primera persona de mundo abierto, creado por Arkane Austin, el galardonado equipo responsable de Prey y Dishonored. Redfall continúa con la tradición de Arkane de elaborar mundos detallados y hacer uso de mecánicas creativas, además de aportar el sello distintivo del estudio a los géneros de shooter en primera persona y cooperativos.

Así pues, siguiendo la línea de los títulos propios presentados en esta conferencia, nos encontraremos con un juego exclusivo para Xbox Series X|S y PC, y una fecha de lanzamiento situada para verano de 2022.



Age of Empires IV

El título de estrategia de la famosa serie de Microsoft también estuvo presente, con un tráiler que si bien no mostraba demasiadas novedades con respecto a lo anteriormente visto, sí que nos presentó su fecha oficial de lanzamiento, que nos llevará hasta el próximo 28 de octubre de 2021, con una disponibilidad exclusiva para PC a través de la tienda de Microsoft y Steam.

Así pues, como ya vimos anteriormente, esta entrega contará con hasta ocho civilizaciones disponibles y una campaña que abarcará cincuenta años de historia distribuidos en cuatro caminos narrativos diferentes. Además, se incluirán más de tres horas de contenido adicional con video documentales que nos ayudarán a conocer los períodos históricos relacionados con los eventos discurridos en el juego.



The Outer Worlds 2

Con un tráiler cargado del característico humor de su primera entrega, The Outer Worlds 2 nos promete una secuela de características bastante similares a las del título original, con amplio mundo abierto para explorar a nivel local y espacial, una gran cantidad de escenarios y criaturas diferentes, y por supuesto, un gran componente de acción y disparos.

Por desgracia, tal y como se burla el propio teaser, la información sobre este juego sigue siendo algo escasa, si ninguna imagen real del mismo ni ninguna fecha o plataformas de estreno (más allá de su obvia presencia en Xbox y PC).



Battlefield 2042

Tal y como había prometido Electronic Arts en su conferencia previa al evento, la conferencia de Xbox ha servido como escenario para mostrarnos las primeras escenas de la próxima entrega de su saga bélica.

Un tráiler en el que pudimos ver de primera mano la jugabilidad básica del juego, así como algunas muestras de las capacidades prometidas como la escala masiva de destrucción, parte del nuevo arsenal, vehículos y nuevas herramientas a disposición de estos soldados futuristas, además de algunos detalles de sus nuevos mapas y los múltiples trastornos que provocará el clima de este distópico futuro.



Back4Blood

Completando la imagen global del juego alternando su presencia entre la mayoría de conferencias principales, volvemos a encontrarnos con este sucesor espiritual de Left 4 Dead, con un nuevo tráiler centrado en el modo jugador contra jugador con el llamado modo Nube, en el que dos equipos de cuatro jugadores se enfrentarán entre sí en tandas de tres rondas intercambiando el control de los bandos de exterminadores e infectados.



A Plague Tale Requiem

Sorpresa entre los anuncios de terceros, volvemos a tener noticias de los hermanos de Rune, con una secuela que continuará los hechos de este emotivo y atmosférico juego ambientado en una distópica Francia medieval asolada por la peste y una plaga de ratas descontrolada. Tal y como podemos ver en este primer teaser, estos animales volverán a cobrar un gran protagonismo, aunque parece que la inquisición y el lado más oscuro del hombre volverán a relucir en esta nueva entrega.

Con pocos detalles más sobre el juego, Asobo Studio ha fechado ya su lanzamiento para 2022, con un lanzamiento para PC y una llegada en exclusiva para la nueva generación de consolas PS5 y Xbox Series X|S, a la que se suma la sospechosa presencia de Nintendo Switch, apuntando quizás a la nueva consola todavía inédita.



Sea of Thieves Pirate’s Life

Esta expansión gratuita introducirá una historia nueva dentro del título desarrollado por Rare, con nuevos escenarios, batallas y misiones secundarias con el desenfadado estilo característico del MMO pirata, junto con la colaboración y presencia de algunos barcos, escenarios y personajes de la saga de Piratas del Caribe, incluyendo al carismático Jack Sparrow.



Otros anuncios de Microsoft en el E3 2021

Además de estos títulos, la compañía también quiso hacer un fuerte hincapié en su plataforma de servicios Xbox Game Pass, anuncio que todos los títulos presentados durante esta conferencia estarán disponibles en el mismo desde el primer día de su lanzamiento. Además, también aprovechó la ocasión para mostrar las últimas novedades y adiciones su catálogo, con un surtido de juegos propios, de estudios internos como Bethesda, y algunos títulos de terceros.



Por último, mostrado ya como pequeña burla tras las numerosas primeras críticas a las Xbox Series X, parece que finalmente Microsoft sacará adelante su idea de un frigorífico con la forma de su consola. Si bien no se trata de un electrodoméstico de gran tamaño como el que recibieron algunas estrellas como Snoop Dog, se trata de un pequeño frigorífico perfecto para complementar una setup de juego y tener siempre a mano algunas bebidas frías.

Con un precio todavía por confirmar, se espera que este mini frigorífico este disponible a finales de este mismo año.