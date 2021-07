Increíble pero cierto, el último caso de supuesta infracción de derechos contra la propiedad intelectual de Nintendo y su consiguiente consecuencia legal, no trata de la modificación del hardware que vende la compañía japonesa, o de la distribución irregular de ninguno de sus juegos: a los datos de guardado de una partida de The Legend of Zelda: Breath of the Wild llega el asunto en esta ocasión.

Suena a chiste, pero no lo es: la policía japonesa ha detenido a una persona por vender datos guardados modificados de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. ¿Y en qué consistía la modificación de los mismos, te preguntas? En que se incluía «todo lo que el comprados quisiera», incluyendo estadísticas del personaje, artículos difíciles de conseguir, etc., todo al módico precio de 3.500 yenes, unos 32 dólares al cambio.

Puede sonar raro que alguien pague por eso en un juego como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, cuya principal dificultad es completar la historia y las diferentes misiones, es decir, dedicarle tiempo juego, porque por lo demás es bastante asequible para cualquiera. A pesar de ello, el detenido no solo admitió los cargos en su contra, sino que sus trapicheos se remontan a diciembre de 2019 y sus ganancias, a más e 10 millones de yenes (unos 90.000 dólares).

Por lo tanto, parece que hay mercado -negro, se entiende- para estas cosas y el involuntario protagonista de la historia lo llevaba tiempo explotando, aun cuando él solo ha confesado ser el distribuidor del material, y no el programador del mismo, cuya existencia de momento se desconoce.

Lo interesante del asunto es, ¿en qué infringe la ley japonesa la modificación de datos de guardado? Porque en el caso de alteración de hardware o distribución de software con derechos de autor es comprensible el interés de Nintendo por evitarlo. Sin embargo, en ¿partidas guardadas? Pues resulta que viola la «Ley de Prevención de Competencia Injusta«, que expuesta así tampoco aclara qué competencia se está violando en un título e un jugador como The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La respuesta es que la «Ley de Prevención de Competencia Injusta» abarca entre sus atribuciones el perseguir toda iniciativa dirigida a «proporcionar servicios para eludir las restricciones técnicas» de la consola de turno, en este caso Nintendo Switch. Aunque no deja de ser llamativo el extremo al que llega la ley, pero también quien está dispuesto a pagar por algo así, que por lo visto es bastante gente.

Pero hay algo más curioso en esta noticia: Nintendo, compañía conocida por la defensa a ultranza que hace de su propiedad intelectual, cuya gestión sin transigencia alguna ha generado multitud de acciones legales contra proyectos de diversa índole en torno a sus juegos o personajes… no está detrás de este procedimiento, el cual surge como investigación ordinaria de la policía de Niigata.