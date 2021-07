Pese a que todas las miradas estaban puestas en el desarrollo del próximo Age of Empires IV, parece ser que Relic Entertainment no solo estaba trabajando en este título, anunciando por sorpresa la llegada de Company of Heroes 3, una nueva entrega de esta clásica serie de juegos de estrategia en tiempo real ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Según afirman desde el estudio, este juego nos traerá la campaña para un jugador más grande de la serie, centrándose en una experiencia de juego con el combate habitual en tiempo real que se centra en la cobertura, los flancos rápidos y la explotación de las debilidades de las unidades. Aunque Relic está introduciendo nuevas mecánicas de ruptura para expulsar unidades de los edificios al tiempo, junto con unas impresionantes físicas de destrucción y unas nuevas mecánicas basadas en la elevación.

Company of Heroes 3 también introducierá una pausa táctica para un jugador, lo que permite a los jugadores pausar la acción para planificar sus movimientos y poner en cola las tácticas para obtener la ventaja. Además, cuenta con un mapa de campaña táctica por turnos que los jugadores pueden utilizar para crear su propio camino a través de las regiones a medida que avanzan en la campaña, asegurándose de que las diferentes partidas sean siempre únicas.

Company of Heroes 3 también vendrá con una gran cantidad de unidades especializadas que los jugadores pueden utilizar para personalizar sus ejércitos, desde Fuerzas de Servicio Especial Americano-Canadienses hasta Gurkhas de la Commonwealth. Por último, si bien el modo multijugador también será un gran foco en este juego, por el momento no se han adelantado detalles del mismo.

Así pues, si bien Relic apunta a un lanzamiento para finales de 2022, los fans de la saga podrán saciar su apetito bastante antes, pudiendo probar el juego desde hoy mismo.

Y es que el estudio ha abierto un acceso gratuito a su Pre-Alpha con un periodo de acceso limitado para las próximas tres semanas, en la que podremos probar una parte de la campaña italiana y la nueva función de pausa táctica, alentando a los jugadores a que compartan sus comentarios sobre la experiencia actual.