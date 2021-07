Tras el batacazo del minado de criptodivisas, el stock, y los precios, de las tarjetas gráficas GeForce RTX 30 y Radeon RX 6000 han entrado en una etapa de normalización bastante lenta que, sin embargo, nos permite ver por fin la luz al final del túnel. En efecto, querido lector, es solo cuestión de tiempo hasta que los precios de locura que veníamos viendo entren en una etapa de bajada continúa, y vuelvan a situarse dentro de los niveles recomendados.

Sin embargo, el camino hacia la normalización total del precio, y el stock, de las GeForce RTX 30 y Radeon RX 6000 va a ser más complicado de lo que habíamos previsto. Los que vivisteis con nosotros la primera burbuja del minado de criptodivisas recordaréis que, incluso cuando la demanda de tarjetas gráficas estaba hundida y el mercado se encontraba inundado de dicho componente, tanto en el canal minorista como en el de segunda mano, los precios se resistían a bajar. Era absurdo, pero esa estrategia se mantuvo durante bastante tiempo.

Tanto NVIDIA como AMD hicieron una reposición de stock importante que colisionó frontalmente con una avalancha de tarjetas gráficas en el mercado de segunda mano, lo que acabó haciendo que los precios se hundieran, a pesar de esa reticencia inicial de los minoristas. Pues bien, el caso es que en esta segunda burbuja no nos vamos a encontrar con ese mismo escenario, y los precios de las GeForce RTX 30 y Radeon RX 6000 van a tardar bastante en normalizarse de verdad.

GeForce RTX 30 y Radeon RX 6000: Tres claves para entender el problema del precio y su normalización

Lo primero que debes tener en cuenta es que la situación actual no es la que teníamos en 2019. Nos encontramos en medio de una pandemia que todavía no terminamos de superar, y de una escasez de chips muy marcada que ha afectado enormemente a NVIDIA y AMD. La primera ha tenido que lidiar con importantes problemas de suministro, y la segunda ha optado por dar prioridad a sus APUs para PS5 y Xbox Series X, y también a sus procesadores Ryzen y EPYC, dejando a sus GPUs RDNA 2 en un segundo plano.

Aunque la capacidad productiva de NVIDIA y de AMD ha mejorado, todavía se encuentra en un nivel bastante bajo, y tendremos que esperar hasta finales de este año para que su capacidad productiva se empiece a normalizar de verdad, algo que han confirmado los CEOs de ambas empresas. Esta es la primera clave que debemos interiorizar para entender el camino hacia la normalización de los precios, y del stock, de las GeForce RTX 30 y Radeon RX 6000 que tenemos por delante. También se comenta que se ha producido un leve retraso en el envío de algunas unidades de las GeForce RTX 30, lo que podría ralentizar aún más esa normalización.

La segunda clave está en el mercado de segunda mano. Todavía no se ha producido a nivel internacional una auténtica oleada de tarjetas gráficas de segunda mano, y es probable que los grandes vendedores intenten no solo esperar lo máximo posible, sino que creo que harán lo imposible para llevar a cabo una entrada gradual que evite la saturación y que les permita controlar los precios de venta de una manera razonable. Si consiguen ejecutar esa reventa controlada, los precios se mantendrán inflados durante más tiempo del necesario.

En tercer lugar, hay que tener en cuenta el clásico efecto del juego de la oferta y la demanda. Ahora mismo, los niveles de stock siguen bajos y la demanda sigue alta. Si hace cosa de unos meses había usuarios dispuestos a pagar, por ejemplo, 1.500 euros por una GeForce RTX 3070, hoy hay muchos consumidores dispuestos a pagar 1.000 euros por una GeForce RTX 3070 Ti. Creo que entendéis la idea, hay muchas personas que llevan tiempo esperando a poder comprar una tarjeta gráfica nueva a un precio «aceptable», y esto va a hacer que la demanda se mantenga muy elevada en los próximos meses.

Como usuario, ¿qué es lo más inteligente que puedo hacer?

Personalmente, creo que lo mejor que puedes hacer ahora mismo es esperar. Ya sé que es probable que lleves ya mucho tiempo esperando para comprar una GeForce RTX 30 o una Radeon RX 6000, pero dime una cosa, ¿te supone un problema esperar un par de meses más? ¿Estás dispuesto a regalar dinero por no tener un poco más de paciencia? ¿Vale la pena que lo hagas después de todo el tiempo que has aguantado? Creo que las preguntas se responden solas, pero al final tú decides.

Entiendo que habrá gente que no podrá esperar más, bien porque su tarjeta gráfica está fallando, o bien porque llevan un tiempo utilizando un modelo viejo para salir del paso, y ya no tienen más margen de maniobra. Si te encuentras en esta situación es comprensible que quieras dar ya el paso y hacerte con una GeForce RTX 30 o Radeon RX 6000, pero si no es tu caso, espera, es lo mejor que puedes hacer ahora mismo.

Por otro lado, cuando te decidas a comprar una nueva tarjeta gráfica, ten claros los precios de venta recomendados, y recuerda que, lo más normal, es que los modelos personalizados puedan «engordar» dichos precios entre 50 y 400 euros, dependiendo de cada tipo de diseño y de acabado. Por ejemplo, los modelos «SUPRIM» de MSI destacan por ofrecer una alta calidad de construcción y un diseño muy cuidado, pero también son mucho más caros que los modelos de referencia.

Con todo lo anterior en mente, una GeForce RTX 3080 Ti con el acabado «SUPRIM» podría tener un precio de 1.600 euros y entraría dentro de lo normal, ya que como hemos indicado este tipo de diseños personalizados se sitúan en el sector premium, y por tanto implican un sobrecoste que obviamente no está presente en otros modelos con terminaciones más sencillas. ¿Vale la pena? Al final eres tú quien tiene que tomar esa decisión. En mi caso, tras ver el acabado de los diseños FE de las GeForce RTX 30 y de las ediciones de referencia de las Radeon RX 6000 tengo claro que estos son mis favoritos, y que no pagaría de más por diseños personalizados.