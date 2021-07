Google liberó esta semana la actualización de Chrome 92 para PC (Linux, Mac, Windows) y Android y si bien no se trata de una versión con muchas y destacadas novedades en su haber, las hay lo suficientemente interesantes como para echarle un vistazo antes de que el arroz esté muy pasado.

O mejor dicho: Chrome 92 trae un buen montón de novedades en su haber: 36 características nuevaspara ser más exactos, pero el grueso son pequeñas funcionalidades que ni notarás que están ahí. Todo suma, sí, pero no todo merece la misma atención, especialmente cuando la competencia se está avivando tanto en el segmento de los navegadores web como está sucediendo ahora.

Así, Chrome 92 destaca principalmente por implementar diferentes mejoras de seguridad, incluyendo la corrección de más de una treintena de vulnerabilidades, la mejora en la detección de phishing y otros cambios de carácter más funcional, pero que de igual manera inciden en la seguridad del navegador. Por ejemplo, una nueva opción con la que gestionar los permisos de los sitios web directamente desde la barra de navegación que se estrenará primero en Android, pero más tarde lo hará también en PC.

Otras mejoras relacionadas con la seguridad en Chrome 92 incluyen la función de Site Isolation, la encargada de separar los procesos el navegador y, por lo tanto, aumentar el consumo el mismo, pero también la estabilidad y el rendimiento. Pues bien, en Chrome 92 esta función se amplía en el navegador para PC, impidiendo que las extensiones compartan procesos. Ergo, más consumo en principio, pero también más estabilidad, se entiende, y más seguridad, propósito último de este cambio.

¿Te acuerdas de las acciones de Chrome? Son esas que se estrenaron en Chrome 87 y que permiten el acceso a a determinadas utilidades el navegador, por ejemplo para limpiar el historial, abrir una pestaña en modo incógnito y unas cuantas más, a través de la barra de navegación. A las ya disponibles se le suman ahora una para realizar una comprobación de seguridad rutinaria (verificación de contraseñas, extensiones y preferencias) y otra para controlar la sincronización de datos.

Sin embargo, si hay una novedad digna de mención en Chrome 92, es la las aplicaciones web como controladores de archivos. ¿Qué significa esto, te preguntas? Vendría a ser un primer paso en la anunciada mejorará de integración de las aplicaciones web en el navegador: «Ahora que las aplicaciones web son capaces de leer y escribir archivos, el siguiente paso lógico es permitir que los desarrolladores declaren las aplicaciones web como controladores de archivos para los archivos que crean y procesan», explica Google.

Un ejemplo: si has instalado un editor de texto en Chrome y con él has creado algún archivo que has guardado en disco, lo normal -lo esperable, al menos- es que cuando vayas a abrir ese archivo desde el correspondiente gestor del escritorio, se abra en la aplicación de Chrome que lo creó, y no en un editor aleatorio de los que tengas instalados en el PC. El siguiente paso ya será el de la integración entre aplicaciones web, tal y como puedes leer en el anterior enlace.