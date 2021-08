Netflix ya prueba su sistema de suscripción de juegos

Aunque llevamos años hablando del Netflix de los vídeojuegos, no fue hasta hace unos pocos meses que esta popular expresión, utilizada para referirse a los servicios de suscripción de videojuegos en la nube, como Google Stadia y Microsoft Xbox Cloud, empezó a convertirse en una realidad literal. Más recientemente tuvimos confirmación de que Netflix ya estaba trabajando en ello, y hace poco más de un mes supimos que, al menos en sus inicios, esta suscripción se incluiría en el precio base de Netflix. La gran pregunta es, ¿cuándo llegará? Pues puede que antes de lo que pensábamos.

Y es que desde hace meses todas las voces han apuntado a algún momento indeterminado de 2022, pero claro, no es lo mismo enero que diciembre, y no saber en qué fase se encuentran las pruebas del servicio, nos dificulta hacer un cálculo al respecto, además de hacernos pensar que será más tarde que pronto. Sin embargo, parece que la compañía no se lo está tomando con calma, al punto de que ya habrían iniciado las primeras pruebas públicas.

Esto no lo sabemos por un rumor ni una filtración, es la propia compañía la que ha informado de ello a través de Twitter, en un mensaje en el que podemos leer (en polaco, eso sí, pues es el país en el que se ha iniciado la prueba pública) el siguiente texto:

«Hablemos de los juegos de Netflix. A partir de hoy, los usuarios de Polonia pueden probar dos juegos móviles con Android: Stranger Things 1984 y Stranger Things 3. Estamos en una etapa inicial y todavía tenemos mucho trabajo por hacer en los próximos meses, pero este es nuestro primer paso.»

En un segundo tweet, publicado como respuesta al primero, se añade lo siguiente:

«Esto es de lo que puede estar seguro:

– sin anuncios

– sin compras en la aplicación

– juegos disponibles con una suscripción a Netflix

Le mantendremos informado sobre todas las novedades y cambios.»

Así pues, hablamos de una prueba a nivel nacional, con todos los usuarios de Netflix en Polonia pudiendo acceder al servicio. Ahora bien, hay otro detalle muy importante que, aunque no hables polaco, seguramente podrás deducir al ver la imagen del tweet, que además es la que abre esta noticia:

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY — Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021

Efectivamente, finalmente el Netflix de los juegos, al menos en su primera fase, no es lo que esperábamos del Netflix de los juegos. Y es que a diferencia de los servicios mencionados anteriormente, en este caso no jugarás a los mismos de manera remota, sino que tendrás que instalarlos en el móvil (de momento solo en Android) para poder disfrutarlos.

La imagen nos muestra claramente el funcionamiento del servicio. Los juegos del catálogo, de momento y como ya esperábamos los dos de la franquicia Stranger Things, se muestran en una de las categorías de la home de Netflix. Al seleccionar cualquiera de ellos accederás a su ficha y, si pinchas en el botón para instalarlo, se abrirá Google Play. Una vez bajado e instalado, podrás abrirlo directamente desde la app de Netflix.

Aunque el servicio de momento parece bastante humilde, la velocidad con la que se está moviendo Netflix me hace pensar tanto en que su llegada a otros mercados no se retrasará demasiado, como que irá escalando a buen ritmo tanto en lo referido a catálogo como a plataformas compatibles. No tengo tan claro, eso sí, si finalmente llegará a ser lo que esperábamos en un principio. Pero, de ser así, imagino que eso sí que se retrasará bastante más.