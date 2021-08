Apple llega a un acuerdo con los desarrolladores

Para Apple la App Store de iOS es, sin duda, una de sus unidades de negocio más importantes. No muchos recuerdan que, en los orígenes del iPhone, Steve Jobs no apostaba por las apps, sino por los servicios online. La sorpresa al ver el volumen de demanda de software fue mayúscula en Cupertino donde, no obstante, tomaron muy buena nota y desplegaron su tienda de aplicaciones, en uno de los grandes hitos de la historia de los smartphones.

Desde entonces, la tienda de aplicaciones no ha parado de reportar enormes beneficios a Apple, gracias a su tan traída y llevada comisión del 30% sobre todas las ventas que se efectúan a través de la misma. Una comisión que, no obstante, también ha servido para poner a parte de la opinión pública en contra de la empresa. Desde el litigio con Epic Games hasta su férreo control sobre las ventas fuera de la app, pasando por los estrictos y en ocasiones opacos controles que determinan si una app entra o no entra a la tienda, por no olvidar las reclamaciones sobre las condiciones ventajosas para los servicios de la compañía frente a los de terceros.

La tienda de aplicaciones, junto con las compras in-app suponen un gran negocio para Apple, pero también una de sus principales fuentes de preocupaciones, además de un conjunto de manchas negras en su historial de reputación. Algo que una compañía como Apple, para la que la imagen es un elemento fundamental, no se puede permitir. Y menos aún si pasamos de los titulares y los hashtags críticos a los tribunales, con los riesgos asociados a la judicialización de estos asuntos.

Así pues, lo mejor que puede hacer Apple en este tipo de circunstancias es llegar a acuerdos que permitan eludir la vía judicial o que, en caso de que ésta ya esté siendo transitada, la den por finalizada de manera amistosa. Y eso es lo que, según podemos leer en un comunicado de los de Cupertino, ha ocurrido en esta ocasión. Y es que con un acuerdo Apple y un grupo de desarrolladores han dado por finalizada una causa abierta en los tribunales desde 2019. Estos son los puntos del acuerdo: