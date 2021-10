Intel aún no ha revelado el precio de Alder Lake, la nueva plataforma de procesamiento que esperamos se lancen oficialmente a finales de octubre para una disponibilidad a comienzos de noviembre. Sin embargo, han sido variados los minoristas que los han listado en las últimas semanas y ahora no llegan datos de uno de los grandes. Y no son buenas noticias con el Core i9-12900K a un coste de 847 euros.

Amazon Holanda ha publicado las páginas correspondientes a los primeros procesadores de duodécima generación Core que llegarán al mercado y que corresponden a la serie «S» con destino a ordenadores de sobremesa. Como habíamos visto anteriormente de otros minoristas, el precio es bastante más elevado que el de los Core Gen11 en el lanzamiento.

Conviene matizar que los listados previos de minoristas en productos de tecnología suelen ser más elevados que los que recomiendan los fabricantes en el lanzamiento, pero tratándose ya del gigante del comercio electrónico la verdad es que son preocupantes. Amazon puede estar anticipando una escasez en la distribución de estos procesadores y por ello les ha asignado un precio preventivo por encima del recomendado. Esperemos que Intel sea capaz de producir unidades suficientes para cubrir la oferta y no se repita la situación de las tarjetas gráficas dedicadas. Veremos.

Precio de Alder Lake en Amazon

El tope de gama de la plataforma (en el lanzamiento porque después podrían llegar otros) será el Core i9-12900K. Un desarrollo con 8 núcleos de alto rendimiento, 8 de bajo consumo y 24 hilos en total bajo la arquitectura híbrida de la que te hemos venido hablando, que Amazon ha listado a un precio muy elevado: 847 euros con el 21% de IVA incluido.

Tampoco es económico el modelo intermedio porque el Core i7-12700K está listado a 641 euros con impuestos. Más interesante en coste es el Core i5-12600K por 323 euros, también con multiplicador desbloqueado y para el que se espera un rendimiento suficiente para sobremesas de gama media.

Amazon también ha confirmado el empaquetado que te adelantamos días pasados cuando te presentamos el Lenovo Legion 9000K. y en el que vimos las cajas para los Core i9 / i7 / i5 K y KF. El tope de gama usará un caja especial, mientras que el resto son similares a los de series anteriores.

Ninguno de los que hemos visto hasta ahora incluirá refrigerador-disipador, por lo que tendrá que ser adquirido aparte por el usuario. A ellos habrá que añadir el precio de las placas base series 600 que añade las últimas tecnologías y estándares para PCs, como las memorias DDR5 y la interfaz PCIe 5.0, además de la conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E o el nuevo USB4.

Intel celebrará un evento virtual el 28-29 de octubre y ahí debemos conocer los precios oficiales. En todo caso, si quieres saltar a la duodécima generación Core de Intel déjate un presupuesto generoso porque lo vas a necesitar.