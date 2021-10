Si bien apenas ha pasado sólo un mes desde la celebración del último PlayStation Showcase, parece que Sony está ya preparada para presentarnos todavía más novedades sobre el futuro más inminente de la consola, habiendo anunciado la celebración de un nuevo State of Play la semana que viene. Así pues, la gran diferencia frente al evento anterior es que, si bien este último se centró principalmente en los juegos de PS5, este nuevo State of Play promete hacer foco en ambas consolas PS4 y PS5, y sus títulos intergeneracionales.

Fechado ya para el próximo miércoles 27 de octubre a las 23:00 (horario de la península española), al igual que en anteriores ocasiones, podremos seguir en directo el State of Play en los canales de PlayStation de Twitch y YouTube, además de nuestro resumen habitual con las principales novedades y anuncios que se produzcan en el mismo. Aunque en esta ocasión nos encontraremos con un formato más corto, con apenas 20 minutos de presentación.

Por desgracia, si bien el último evento de Sony sin duda fue toda una montaña rusa con una enorme cantidad de presentaciones, en esta ocasión podríamos no encontrar ningún nuevo anuncio. Y es que según especifica la desarrolladora, en lugar de mostrar los próximos títulos de PlayStation Studios, este nuevo State of Play se centrará en «anuncios y actualizaciones para los próximos lanzamientos de terceros dirigidos a PS5 y PS4«, y que el programa incluirá principalmente «nuevas miradas a juegos anunciados anteriormente, además de algunas revelaciones de nuestros socios«.

Aunque esto no significa que debamos esperar menos o peores anuncios. Basándonos en los últimos anuncios y rumores, es fácil hacer algunas conjeturas sobre lo que podríamos esperar ver, con juegos entre los que se incluyen la nueva entrega de Final Fantasy XVI de Square Enix o el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic de Aspyr, o incluso otros títulos con fechas de lanzamiento más próximas, como el esperado Elden Ring, Ghostwire: Tokyo, Solar Ash.