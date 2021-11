Apenas tres meses desde que tomase su puesto como de «co-líder» junto a Mike Ybarra, Jen Oneal, la primera mujer al frente de Blizzard acaba de anunciar que renunciará a su puesto, pasando temporalmente a una nueva posición para terminar de abandonar la compañía a final del año.

Según podemos leer en la carta abierta publicada por la propia Oneal en el muro de noticas de la web oficial, la directiva resume: «He tomado la decisión de alejarme de la codirección de Blizzard Entertainment y pasaré a un nuevo puesto antes de dejar ABK a fin de año. Con efecto inmediato, Mike Ybarra dirigirá Blizzard. No lo hago porque no tenga esperanzas en Blizzard, sino todo lo contrario: me inspira la pasión de todos los que están aquí, trabajando para lograr un cambio significativo y duradero con todo el corazón. Esta energía me ha inspirado a dar un paso adelante y explorar cómo puedo hacer más para que los juegos y la diversidad se crucen y, con suerte, lograr un impacto más amplio en la industria que beneficie a Blizzard (y a otros estudios) también. Si bien no estoy totalmente seguro de qué forma tomará eso, estoy emocionado de embarcarme en un nuevo viaje para descubrirlo«.

«Quería decirle esto personalmente a la comunidad de Blizzard porque quiero que sepan que creo firmemente en Mike y en el resto del liderazgo de Blizzard, tanto en términos de la cultura de Blizzard como de los juegos de Blizzard. Los mejores días de Blizzard están por venir. Realmente lo creo. También espero que esta carta te ayude a pensar en lo que puedes hacer para que todos los que te rodean, sin importar su género, raza o identidad, se sientan bienvenidos, cómodos y libres para ser ellos mismos» cerraba esta carta.

Actualmente, Blizzard se está enfrentando a varias demandas e investigaciones sobre los numerosos informes de acoso sexual y discriminación de género sistémica dentro del estudio, con acusaciones que tocan desde altos cargos a prácticamente el completo de la compañía. Después de meses de presión por parte de empleados, accionistas y agencias gubernamentales, la compañía puso fin a su política de arbitraje forzoso en casos de acoso sexual y discriminación e implementó un enfoque de tolerancia cero al acoso en el estudio.

Aunque por el momento este escándalo sigue lejos de acabar, continuando la demanda original presentada ante el juzgado de California todavía está en curso.

Por el momento, además de la salida de numerosos ejecutivos, estos escándalos han provocado ya el retraso de dos de las principales entregas de la compañía, Overwatch 2 y Diablo 4. Así pues, queda por ver cómo actuará ahora la compañía tras la partida de Oneal, y cómo podría afectar ésta al procedimiento judicial en curso.