Spotify Wrapped 2021: ya puedes revisar tu resumen personal

2021 está cerca de tocar a su fin, y la llegada del Spotify Wrapped de este año es un recordatorio más de ello. Recientemente hemos conocido los resúmenes anuales de Google Play Store y de YouTube, y puedes estar seguro de que en los próximos días y semanas veremos más listados de este estilo. Y es que un cambio de año siempre es un momento de tránsito, en el que aprovechamos para echar una mirada atrás, con la intención de hacer nuestro resumen personal del año.

Y esta es una de las particularidades por las que el Spotify Wrapped me gusta tanto. A diferencia de otros resúmenes, como los que he mencionado anteriormente, el creado por Spotify no recopila los temas más escuchados en la plataforma, sino los temas que más has escuchado tú, por lo que al revisar y escuchar la lista sugerida por Spotify, seguramente podrás revivir algunos de los momentos de este año, más concretamente aquellos que hayas vivido cuando escuchabas esas canciones.

Además, tal y como ya hemos comentado en otras ocasiones, la última de ellas la semana pasada, Spotify tiene en su punto de mira a las redes sociales desde hace mucho tiempo, y esto ocurre en dos planos: la búsqueda de la máxima visibilidad posible en las redes más empleadas, y también la adopción de nuevas funciones que refuercen la parte de red social que tiene el propio servicio. El Spotify Wrapped cae, sin duda, en el primero, ya que un elemento clave del mismo son las funciones destinadas a compartir elementos del resumen en tus perfiles sociales.

Accesible solo desde la app para iOS y Android, puedes acceder a tu resumen desde este enlace (que obviamente tendrás que abrir desde el dispositivo en el que tengas instalada la app), y la web que se mostrará te permitirá acceder a tu Spotify Wrapped. Ten en cuenta, eso sí, que el despliegue del resumen es progresivo, así que hay usuarios que todavía no lo tienen disponible. Si es tu caso ten un poco de paciencia, ya que seguramente en unas pocas horas ya estará disponible.

La cantidad y variedad de elementos que verá cada usuario en su Spotify Wrapped depende, claro, del uso que haya hecho del servicio durante este año, pero a poco que la música te haya acompañado, lo más probable es que pases unos minutos de lo más entretenidos mientras que ves tu resumen anual. Además, si eres habitual del Spotify Wrapped anual, este año te encontrarás algunas divertidas novedades con respecto al del año pasado, como una representación de tu aura según los estilos anímicos de la música que has escuchado, y un minijuego en el que pondrás a prueba tu conocimiento… sobre ti mismo.