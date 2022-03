Peek Performance: ¿presentará Apple un nuevo monitor?

Van pasando los días desde su anuncio, y ahora ya nos separan menos de 48 horas de Peek Performance, la presentación de Apple programada para el próximo martes 8 de marzo a las 19.00 (hora española peninsular) que, como viene ocurriendo desde el inicio de la pandemia, todo apunta a que mantendrá el mismo formato de vídeo pregrabado y montado, en el que, dirigidos por Tim Cook, varios miembros de la casa nos ilustrarán sobre las novedades presentadas, sean estas las que sean.

Y ahí es donde está la madre del cordero, claro, y es que a menos de dos días, siguen apareciendo nuevos rumores y especulaciones sobre qué veremos en Peek Performance. Ya contamos, claro, con que no será un único dispositivo, claro, pero la lista de posibilidades fluctúa más que el precio de la electricidad. Y de manera similar a éste, también tiende a hacerlo al alza en casi todas las quinielas que podemos ver a lo largo y ancho de medios, redes sociales, etcétera.

La opción que más fuerza está cobrando estas últimas horas es la que ha publicado el popular y fiable filtrador Ming-Chi Kuo en su cuenta de Twitter, en la que plantea que Apple nos podría sorprender con una pantalla externa de 27 pulgadas que, aún teniendo un precio elevado, sería bastante más económica que la Apple Pro Display XDR, cuyo precio recordemos que parte de los 5.499,00 euros. Y cuando digo «más barata», algunos rumores hablan de que su precio podría ser aproximadamente la mitad. Para algunos, éste sería el punto fuerte de Peek Performance, más aún si llega haciendo tándem con un nuevo Mac Mini como el Mac Studio o un Mac Mini Pro.

Una pantalla de 27 pulgadas (frente a las 32 del Apple Pro Display XDR) con un precio sustancialmente más bajo sería, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, y aunque sí que parece posible que forme parte del «menú» del próximo martes, lo que no me encaja es que sea la protagonista del evento. Y es que como ya plantee cuando éste se anuncio, su nombre, Peek Performance, nos dice que el rendimiento, el alto rendimiento, será el protagonista del mismo.

Predictions for Apple’s new desktop products:

1. 2022: More powerful Mac mini and more affordable external display (27-inch without mini-LED).

2. 2023: Mac Pro and iMac Pro.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2022