Enlace móvil: Microsoft renueva Tu teléfono al estilo de Windows 11

Por si no lo has pillado leyendo el titular, la aplicación de Windows «Tu teléfono» se llama ahora «Enlace móvil». Pero no solo cambia el nombre: el diseño se renueva para mayor practicidad y, principalmente, para apegarse al más atractivo estilo de Windows 11, que no es poco.

Como seguramente sabrás si conoces o usas la aplicación, y si es que no te lo cuento ya mismo, Tu teléfono, o sea, Enlace móvil, es una aplicación de Microsoft para Windows cuyo propósito es integrar Android con este, es decir, integrar Android y Windows para facilitar determinadas tareas. Así por un lado (Windows) está Enlace móvil y por el otro (Android) Enlace a Windows.

Entre otras funciones, el combo Enlace móvil y Enlace a Windows permite realizar y recibir llamadas y mensajes de texto o gestionar las notificaciones del móvil en el PC, compartir archivos y contenido entre el PC y el móvil, etc. Al fin y al cabo, la probabilidad de que un usuario de Windows use Android en el móvil es muy alta, es por ello que Microsoft lo ha adaptado como plataforma móvil primaria, lanzando multitud de aplicaciones para Android con las que «microsoftizar» la experiencia en le teléfono.

Sin embargo, Tu teléfono se había quedado anclada en Windows 10 y tocaba darle un lavado de cara, que es exactamente lo que ha hecho Microsoft, comenzando por el nombre de la aplicación, continuando por su aspecto y terminando algunas características que han sido renovadas para la ocasión. Así se ve y mueve la nueva Enlace Móvil:

En resumen, Enlace móvil se adapta por entero a la idiosincrasia de Windows 11, del estilo visual, paleta de colores, esquinas redondeadas, a la experiencia de usuario de la aplicación, a cómo muestra y organiza el contenido, que ahora se distribuye por pestañas en función de su origen para facilitar la navegación, con especial énfasis en la gestión de las notificaciones.

¿Te apetece probar ya Enlace móvil en Windows 11? Puedes descargarla desde este enlace. En la Microsoft Store todavía figura como Tu teléfono, aunque en la descripción ya se indica el nuevo nombre; mientras que en Google Play está recién actualizada como Enlace a Windows.