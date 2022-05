Las GeForce RTX 40 podrían llegar antes de lo esperado

A falta de poder probarlas, todo apunta a que el trabajo que está llevando a cabo NVIDIA con las futuras GeForce RTX 40 va a ser algo fuera de serie. Esta misma mañana hemos repasado los últimos detalles técnicos filtrados de la serie RTX 40 y, como te contamos ahí, todo apunta a que la diferencia entre la generación actual y lo que está por venir va a ser más que considerable. Tanto incluso como para plantearse esperar a su llegada para actualizar el PC, aunque todavía falten algunos meses.

Ahora bien, y esto también supone una sorpresa, parece que NVIDIA habría pisado el acelerador, o al menos eso es lo que nos indica la última publicación en Twitter del popular filtrador Kopite7kimi, en la que afirma que NVIDIA podría presentar las GeForce RTX 40 tan pronto como a principios del tercer trimestre, es decir, en cualquier momento a partir del uno de julio. No da datos más concretos, pero esto señala más al mes de julio, o como tarde a principios de agosto, que a la segunda mitad de este mes y a septiembre.

Ada Lovelace will come out a little bit earlier. Keep patient.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) August 26, 2021