¿Te gustan los podcast? ¿Sueles usar iVoox para escucharlos? No sería nada extraño que respondieses que sí a ambas preguntas, pues el fenómeno podcast vive su época dorada -por no decir que estamos en plena burbuja…- e iVoox es, desde hace mucho tiempo, la plataforma de referencia, al menos en España. Pues bien , hay novedades que quizás no conozcas, pero que te interesarán.

Como sabes si usas iVoox, de ser un burdo repositorio de archivos de audio, el servicio se ha reconvertido de unos años a esta parte en toda una plataforma de podcast, el YouTube de los podcast lo puedes llamar si quieres: hay un mucho de todo y con la profesionalización del sector llegó la indispensable monetización para que tal cosa fuera posible.

Así, iVoox introdujo en su momento un buen número de vías de ingresos: publicidad para quienes usan la aplicación gratis; y, más importante, modelos de pago variados para incentivar el soporte del modelo que han ido evolucionando a lo largo del tiempo. En concreto, en iVoox puedes:

Escucharlo casi todo gratis, con publicidad en la forma de banners y cuñas insertadas al principio y final de cada capítulo.

Pagar una suscripción reducida (3,99€ al mes o 39,99€ al año) por eliminar toda la publicidad de iVoox (hay programas que incluyen su propia publicidad) y acceder a algunas características adicionales, como sincronización entre dispositivos.

Pagar una suscripción específica personalizada (a partir de 1,50€ al mes) por cada podcast que sigues, que no elimina la publicidad general del sitio, pero que te sirve para apoyar al creador y acceder a contenidos exclusivos.

Pagar una suscripción mensual de 9,99€ que da acceso a todo lo anterior.

El tema de los contenidos exclusivos lo lleva de una manera curiosa, y es que con toda la reforumlación de la plataforma unos años atrás, introdujo los llamados «iVoox Originals», una suerte de selección de programas que solo se pueden encontrar disponibles en su aplicación o en algún otro sitio contado, aunque no es lo común, y que son uno de los mayores atractivos para acabar «atrapado».

Puedes encontrar programas de Originals en otros sitios, pero como digo, salvo casos contados, solo podrás escuchar los primeros minutos de cada uno, antes de que aparezca la cuña publicitaria enviándote al sitio que corresponde, si es que quieres seguir escuchando lo que cuentan. Contenidos exclusivos, sin embargo, pueden tener tanto los programas parte de iVoox Originals como cualquier otro podcast.

Te explico todo esto para que no te confundas, dado que el cambio que anuncia ahora iVoox es el de «ofrecer estos episodios exclusivos por medio de feeds privados e integraciones con otras plataformas, de modo que podrás conseguir apoyos de nuevos oyentes que prefieren escucharte fuera de iVoox». ¿Te parece un cambio menor? Sí y no. Depende.

Lo cierto es que los detalles que comentan son escasos, pero si quien paga tuviera la oportunidad no solo de escuchar los contenidos exclusivos -recuerdo: contenidos de pago- en la aplicación que quiera mediante un feed privado -por lo general, con nombre de usuario y contraseña-, sino de escuchar también el programa completo de iVoox Originals -estos son gratos, pero solo en iVoox- sería un avance de lo más interesante. Es decir, ya que pagas, que te dejen escucharlo todo donde te dé la gana.

Pero ¿por qué utilizar una aplicación que no sea la de iVoox, para escuchar material que está en iVoox? Por diferentes razones. La principal, es que la aplicación de iVoox deja un poco que desear en algunos aspectos, y eso que la aplicación móvil se renovó no hace mucho. Ahora, la interfaz web es atroz, digna de la década pasada siendo generosos y parece que tengan la intención o prisa porque cambiar esto.

Otras razones son… la publicidad, por ejemplo. Mucha gente usa iVoox para escuchar podcast de programas de radio comercial tradicional y solo por hacer de enlace con estos, no siempre apetece tener que tragarte publicidad cuando en casi cualquier otra aplicación no la tendrías.

Al margen de este cambio, iVoox ha anunciado también otros relacionados con el modelo de financiación de la plataforma y de los creadores, o la organización de podcast en directo, no como función técnica, sino como evento social.