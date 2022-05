Si hace solo un par de días podíamos ver lo que sería GTA Vice City remasterizado con Unreal Engine 5, ahora le llega el turno a uno de los -juegos más recordados de una de las sagas clásicas de Nintendo, Zelda Ocarina of Time, un título que aún sin haber llegado a los altares alcanzados por Zelda Breath of the Wild, sigue siendo muy recordado (y rejugado) por la extensa comunidad de seguidores de Link y sus interminables y divertidas aventuras.

En esta ocasión nos encontramos con un proyecto de CryZENx, publicado al menos de momento solo para sus mecenas de Patreon, y en el que emplea versión recientemente liberada del motor de desarrollo de Epic Games para proporcionar una experiencia visual de ultimísima generación a Zelda Ocarina of Time, en un proyecto jugable y que puede ser descargado por quienes apoyan sus proyectos con un mínimo de dos dólares mensuales.

Para traer Zelda Ocarina of Time a 2022 CryZENx no escatima en el uso de tecnologías de última generación. El ejemplo más claro de ello es el uso de Lumen, el novedoso sistema de iluminación de Unreal Engine 5 que ya hemos podido ver en otros desarrollos, como la demo de Matrix publicada de manera simultánea al lanzamiento del segundo tráiler de Matrix Resurrections, a finales del año pasado, y que nos dejó a muchos con la boca abierta.

También, según algunos medios, este remake de Zelda Ocarina of Time con Unreal Engine 5 estaría haciendo uso de otras tecnologías como NVIDIA DLSS, si bien no hay constancia alguna sobre soporte oficial por parte de NVIDIA al proyecto, por lo que entendemos que en todo caso este vendría directamente de la mano de Unreal. Sea como fuere, y solo con lo que ofrece Lumen, sin duda nos encontramos a algo que más que un lavado de cara parece una completa cirugía estética rejuvenecedora de lo más prometedora.

No es la primera vez que la comunidad se lanza a hacer remakes de Zelda Ocarina of Time. Tanto en 2015 como después en 2017, pudimos ver sendos remakes del juego, en aquellas ocasiones con Unreal Engine 4, ambos con unos resultados espectaculares al ser comparados con el aspecto clásico. Así, si en aquel momento el cambio ya resultaba espectacular, ya puedes imaginar el resultado de dar este salto y llevar Zelda Ocarina of Time a Unreal Engine 5.

La parte mala ya la habrás imaginado, claro, y es que hablamos de un proyecto no oficial, y que por lo tanto no contará con el visto bueno por parte de Nintendo. Y sabiendo lo puntillosa que es la gran N con su propiedad intelectual, y más en este caso en el que CryZENx sí que obtiene una contraprestación económica por el juego (aunque sea solo para financiar los costes, no con ánimo de lucro), podemos esperar un Cease and Desist del departamento legal de la compañía en cualquier momento.