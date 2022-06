Presentadas hace ya bastantes meses, las gráficas Intel Arc han estado marcadas por unos contantes retrasos que llegaron a sembrar incluso la incertidumbre sobre si finalmente estas GPUs dedicadas verían o no la luz en algún momento. Sin embargo, parece que la espera finalmente está llegando a su fin, habiendo presentado la compañía por primera vez en vivo estos componentes en su último evento Intel Extreme Masters, junto con el anuncio sorpresa de la próxima llegada de una Intel Arc Limited Edition.

De hecho, más allá de la única foto promocional compartida por la compañía, gracias a las fotografías compartidas por algunos de los asistentes al evento, como el usuario de Twitter Bryce_GfxDriverGuru, podemos echar un pequeño vistazo preliminar a ambas partes frontal y trasera de esta nueva tarjeta gráfica, mostrándose por primera vez los ventiladores axiales de las mismas.

